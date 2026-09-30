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Tämän kasvin tuhoajaa uhkaa yli tuhannen euron sakko
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Tämän kasvin tuhoajaa uhkaa yli tuhannen euron sakko
Lakiin päivitettiin hiljattain rauhoitettujen kasvien ja eläinten arvot.
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Metsä
|
Luonto
30.9.2026
20:30
Hanna Lensu
Artikkelin aiheet
rauhoitettu laji
korvausarvo
luonnonsuojelu
siperiankärhö
siili
Aarre
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