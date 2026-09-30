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Juuri nyt | Tämän kasvin tuhoajaa uhkaa yli tuhannen euron sakko
Tilaajalle | Siikarlan tilalle on tullut Maaseudun Tulevaisuus 110 vuotta – lomalennolla tehtävään rutiiniin kuuluu lehden tuorein numero