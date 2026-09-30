Eteläruotsalainen metsänomistaja riiteli kuukausien ajan metsästään ilman lupaa kaadettujen tuulenkaatojen korvauksesta.

Ruotsi: Sähköyhtiö pilkkoi omin lupineen noin 30 puuta metsästä ja kieltäytyi maksamasta metsänomistajalle

Viime vuoden lopulla Ruotsissa riehunut Johannes-myrsky kaatoi lähes 11 miljoonaa kuutiometriä puuta. Suomessa Hannes-nimellä tunnettu myrsky lakosi puita etenkin länsirannikolla. Kuvituskuva myrskytuhoista Uudenkaupungin ja Lokalahden väliltä.

Viime vuoden lopulla Ruotsissa riehunut Johannes-myrsky kaatoi lähes 11 miljoonaa kuutiometriä puuta. Suomessa Hannes-nimellä tunnettu myrsky lakosi puita etenkin länsirannikolla. Kuvituskuva myrskytuhoista Uudenkaupungin ja Lokalahden väliltä. Kuva: Juha Sinisalo

Johannes-myrsky kaatoi eteläruotsalaisen Jan Hedbergin metsästä puuta viime syksynä, mutta varsinainen yllätys sattui vasta parin kuukauden kuluttua myrskystä. Sähköyhtiö Falu Energi & Vatten oli raivannut reittiä kaatuneelle sähköpylväälle ja matkalla katkonut noin 30 tuulen kaatamaa puuta Hedbergin metsästä.

Puut oli pilkottu lyhyiksi pätkiksi, joten ne kelpasivat enää sellukattilaan tai polttopuuksi.

Asiasta harmistunut metsänomistaja otti yhteyttä sähköyhtiöön ja vaati korvauksia.

”Arvioin menetettyjen puutuotteiden arvoksi 10 000 kruunua (noin 880 euroa) ja pyysin saman verran käyttämästäni ajasta”, Hedberg sanoo ruotsalaiselle ATL-lehdelle.

Sähköyhtiö kuitenkin kieltäytyi maksamasta korvausta. Pitkässä sähköpostikeskustelussa sähköyhtiö perustelee kaatamista hätätilanteella ja kyseenalaistivat tehneensä mitään väärää.

”Mutta puut oli kaadettu ainakin kuukausi myrskyn jälkeen. Tuolloin kyseessä ei ollut enää hätätilanne”, sanoo metsänomistaja.

”Opetus on, että on oltava sinnikäs eikä saa luovuttaa.” Jan Hedberg

Hän toivoi viestittelyn sijaan tilanteen todentamista metsässä.

Vasta juhannuksena sähköyhtiön konsultti tuli tarkastamaan vahingot ja suostui maksamaan metsänomistajalle puiden arvon.

Vaikka kiista koski suhteellisen pientä määrää puuta, Hedberg kertoo, ettei hän halunnut jättää asiaa sikseen. Hän on myös metsänomistajayhdistyksen edustaja ja kyseessä oli ilmeinen virhe, jollainen saattaisi koskea muitakin.

”Opetus on, että on oltava sinnikäs eikä saa luovuttaa”, hän sanoo.

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