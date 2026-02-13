Siirry pääsisältöön
Taistelua afrikkalaista sikaruttoa vastaan käydään sekä metsässä että laboratoriossa
Ruokavirasto kertoo tutkineensa viime vuoden aikana afrikkalaisen sikaruton varalta näytteet yhteensä 1 040 luonnonvaraisesta villisiasta.
Tilaajalle
Metsä
|
Erä
13.2.2026
14:23
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
afrikkalainen sikarutto
villisikakanta
Ruokavirasto
metsästys
siantuotanto
