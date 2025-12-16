UPM sulkee paperitehtaan Saksassa vuoden loppuun mennessäTehtaan sulkeminen koskettaa 189 työntekijää.
Metsäteollisuusjätti UPM kertoo muutosneuvottelujen päättyneen Saksassa Etrringenin tehtaalla.
Graafisen paperin tuotanto loppuu tehtaalla joulukuun loppuun mennessä, jonka jälkeen tehtaan turvallisuuden varmistamiseksi nimitetään jälkihoitoryhmä.
UPM:n mukaan tehtaan sulkeminen vaikuttaa 189 työntekijään. UPM:n päällystämättömien painopaperien vuotuinen tuotantokapasiteetti vähenee 270 000 tonnilla.
"Neuvottelut käytiin välimiesmenettelyssä, jossa puolueeton toimija tuki rakentavaa vuoropuhelua työntekijöiden edustajien ja yrityksen välillä. Tavoitteenamme oli löytää vastuulliset ratkaisut henkilöstölle, sekä lieventää lakkautuksen vaikutuksia. Tämän seurauksena muutostoimenpiteet noudattavat yleisiä markkinaehtoja ja sisältävät myös eläkkeisiin liittyviä järjestelyjä," sanoo Eva Kriegbaum, UPM:n Saksan tehtaiden johtaja yhtiön tiedotteessa.
