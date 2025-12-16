Luke tarkentaa puupohjaisten tuotteiden ilmastovaikutusten arviointia Metsätalouden tuotteiden ympäristövaikutuksia arvioidaan yhä useammin elinkaariarvioinnin avulla.

Jaa Kuuntele

Suomen metsätaloustuotteiden elinkaari-inventaario on julkaistu ensimmäistä kertaa kansainvälisessä Ecoinvent-tietokannassa. Kuva: Mikko Lehtimäki

Metsä | Ympäristö Suvi Jylhänlehto

Luonnonvarakeskus (Luke) on julkaissut ensimmäisen kokonaisarvion Suomen metsäsektorin elinkaarisesta ilmastovaikutuksesta.

Vuonna 2023 se oli noin 8,3 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia, josta yli 3 miljoonaa tonnia syntyi tuonnin ja viennin arvoketjuissa, Luke kertoo tiedotteessa.

Arvio on osa juuri julkaistua elinkaariarvioinnin (LCA) tutkimuskokonaisuutta, joka parantaa suomalaisen metsätalouden ja puupohjaisten tuotteiden ilmasto- ja muita ympäristövaikutuksia koskevaa arviointia.

Luken mukaan menetelmäkehityksen ansiosta metsätalouden keskeiset erityispiirteet, kuten hiilensidonta, biomassan ja maaperän hiilivarastot, metsänkäsittelyn pitkä aikajänne ja puutuotteiden hiilinielut, voidaan sisällyttää arviointiin aiempaa yhtenäisemmin.

“Tavoitteemme on ollut kehittää metsätalouden ja puutuotteiden arviointimenetelmiä niin, että metsätalouden ilmastovaikutuksia pystyttäisiin kuvaamaan entistä kokonaisvaltaisemmin. Uusien menetelmien ja datan yhdistäminen antaa aiempaa selkeämmän kuvan siitä, mihin päästöihin ja nieluihin metsätaloudessa kannattaa vaikuttaa”, sanoo tutkimusprofessori Ilkka Leinonen Lukesta.