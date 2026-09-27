Suomen naisten kakkosjoukkue nappasi pronssia suunnistuksen EM-viestissäSuomen miesten joukkue sijoittui kuudenneksi.
Suomi voitti pronssia suunnistuksen naisten EM-viestissä Liettuassa joukkueella Eeva-Liina Ojanaho, Hanne Hilo ja Ida Haapala. Kyseessä oli Suomen kakkosjoukkue.
Euroopan mestaruuden voittaneen Ruotsin ankkuri Tove Alexandersson kukisti Sveitsin Simona Aebersoldin hieman yli minuutilla. Suomen ankkuri Haapala jäi voittajasta minuutin ja 38 sekuntia.
Suomen ykkösjoukkue oli kisassa kuudes.
Suomen miehet suunnistuksen EM-kisojen viestissä sijoittuivat kuudenneksi. Euroopan mestaruuden voitti Sveitsi ennen Norjaa ja Ruotsia.
Suomen ankkuri Miika Kirmula toi joukkueen maaliin 1.26 minuuttia voittajan jälkeen. Akseli Ruohola ja Aarni Ronkainen juoksivat ensimmäiset kaksi osuutta.
Suomen kakkosjoukkue sijoittui kymmenenneksi.Artikkelin aiheet
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