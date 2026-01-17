Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Ravigaala huipentaa lauantai-illan – suora yhteys Tampereelta käynnissä
Tilaajalle | Markku Sivula saattaa olla viimeinen invamopojen korjaaja – sotaveteraanit ajoivat hänen luokseen jopa satoja kilometrejä