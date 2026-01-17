Kari Jordan jättää Stora Enson hallituksen, Jouko Karvinen nousemassa mukaan Jordan ehti toimia hallituksen puheenjohtajana kolme vuotta.

Jaa Kuuntele

Nykyinen hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan jättää metsäyhtiö Stora Enson hallituksen. Kuva: Jarkko Sirkiä

Metsä | Talous Matti Tuominen

Nykyinen hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan jättää metsäyhtiö Stora Enson hallituksen. Samalla yhtiön entinen toimitusjohtaja Jouko Karvinen on nousemassa mukaan hallitukseen. Stora Enso kertoo asiasta lähettämässään pörssitiedotteessa.

“Kiitän Karia neljän vuoden palvelusta hallituksen jäsenenä ja erityisesti viimeisistä kolmesta vuodesta hallituksen puheenjohtajana. Hänen toimiessaan hallituksen puheenjohtajana Stora Enso on uudistanut johtoryhmäänsä, kääntänyt tuloskehityksen suunnan ja parantanut taloudellista tulostaan, toteuttanut merkittäviä kasvuhankkeita ja ottanut tärkeitä askeleita vahvistaakseen tasettaan”, sanoo Stora Enson osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Marcus Wallenberg sanoo tiedotteessa.

Hallituksessa ovat nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaan jatkamassa jäsenistä Håkan Buskhe, Helena Hedblom, Astrid Hermann, Christiane Kuehne, Richard Nilsson, Elena Scaltritti ja Antti Vasara.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että Håkan Buskhe valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Jouko Karvinen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Stora Enson yhtiökokous pidetään 24.3.