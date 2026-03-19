Lintujen pesintäaikaisiin hakkuisiin rajoituksia – hallituksen esitys annettiin eduskunnalle Esitys lisäisi metsälakiin rajoituksia metsän hoitamiseen ja käyttämiseen. Tarkoituksena on parantaa lintujen huomioimista pesintäaikana.

Esimerkiksi sääksi on lintulaji, jonka pesintää ei saa häiritä. Kuva: Juho Rahkonen

Hallituksen esitys pesintäaikaisten hakkuiden lainsäädännöstä annettiin eduskunnalle 19.3. Esityksen taustalla on EU-tuomioistuimen ratkaisu lintudirektiivin tulkinnasta.

Metsänhakkuun toteuttajaa velvoitettaisiin arvioimaan metsänkäsittelyalueen linnustoa ennen puunkorjuuta ja muita metsän käyttöä ja hoitoa koskevia toimenpiteitä. Lisäksi puunkorjuu kiellettäisiin rehevissä lehtipuuvaltaisissa metsissä, korvissa ja rantametsissä pohjoisessa Suomessa 1.5.–31.7. ja muualla Suomessa 15.4.–15.7.

Rajoitukset vastaavat metsäalalla laadittuja jo olemassa olevia metsänkäsittelyä ja linnustoa koskevia suosituksia, mutta nyt ne muuttuisivat pakollisiksi.

Jos hakkuualueella havaitaan pesä, jossa pesintä on käynnissä, hakkuu olisi toteutettava niin, ettei pesää vahingoiteta. Pesintäaikana tehtävässä hakkuussa olisi myös säästettävä isot haavat, kolopuut ja pystylahopuut.

Näiden puiden poistaminen sekä rehevien lehtipuuvaltaisten metsien, korpien ja rantametsien hakkaaminen lintujen pesintäaikana määriteltäisiin metsärikkomuksiksi.

Hallitus esittää lisäksi, että metsän hoitaminen ja käyttäminen olisi kiellettyä harvalukuisten petolintujen pesien läheisyydessä, jos siitä voi aiheutua pesinnän keskeytymiseen johtavaa häiriötä.

Hakkuu ei saa vahingoittaa pesintäkäytössä olevaa pesää. Kuva: Petteri Kivimäki

Luonnonsuojelulakia esitetään muutettavaksi niin, että lintujen tahallista häirintää koskeva kielto ei estäisi maa- ja metsätaloutta tai rakentamista, paitsi jos siitä aiheutuu merkittävää haittaa Euroopan unionin lintudirektiivin tavoitteille.

Lintujen tarkoituksellisen häirintään olisi edelleen haettava luonnonsuojelulain mukaista poikkeuslupaa. Lintujen tahallisen häirinnän kieltoon ehdotetaan poikkeusta maa- ja metsätalouden osalta.

Esimerkiksi metsätaloutta saisi lintujen häirintäkiellosta huolimatta harjoittaa, jos häiriö ei aiheuttaisi merkittävää haittaa lintulajin kannan tyydyttävän tason säilyttämiselle tai sen saavuttamiselle. Häirintä ei kuitenkaan saisi johtaa uhanalaisen ja harvalukuisen lintulajin pesinnän keskeytymiseen.

Lajeja, joihin häirinnällä voisi olla merkittävä vaikutus, ovat sääksi, merikotka, kanahaukka ja helmipöllö.