Onnettomuus hirvijahdissa SiikalatvallaMetsästäjä loukkaantui keskiviikkona 19.11. Siikalatvalla toisen metsästäjän luodista.
Oulun poliisilaitos kertoo tiedotteessa, että metsästäjä ampui hirvijahdissa toista metsästäjää keskiviikkona aamupäivällä Siikalatvalla.
Poliisin mukaan metsästäjä ampui luvallisella metsästysaseella hirveä, mutta laukaus osui toiseen saman metsästysseurueen jäseneen.
Ylävartaloon osuman saanut metsästäjä toimitettiin sairaalaan eikä loukkaantuneella metsästäjällä ei ole hengenvaaraa.
Poliisi selvittää tapahtumien kulkua. Asiaa tutkitaan kahtena metsästysrikoksena, vammantuottamuksena sekä vaaran aiheuttamisena. Poliisi epäilee kaikkiaan kahta metsästäjää metsästysrikoksesta.
Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikosylikonstaapeli Laura Rautio kertoo Ylelle, että toinen epäillyistä on harhalaukauksen ampunut metsästäjä. Toista epäillään metsästysrikoksesta, joka liittyy moottorikäyttöisen kulkuneuvon käyttöön metsästyksessä.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat