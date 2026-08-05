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Juuri nyt | Yle: Versowood vietti hyvinvointipäivää hakkuussa aiheuttamiaan tuhoja korjaten
Tilaajalle | MT jalkautui selvittämään, noudattavatko tarjoilupaikat lihan alkuperämaamerkintöjä − tässä tulos