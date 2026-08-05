Metsähallitus jatkaa retkeilytoiminnan tehostettua valvontaa − näitä asioita valvotaanMetsähallitus jatkaa retkeilytoiminnan tehostettua valvontaa Nuuksion ja Repoveden kansallispuistoissa.
Metsähallitus jatkaa suosittujen retkikohteiden tehostettua valvontaa. Valvonta keskittyy Nuuksion ja Repoveden kansallispuistoihin.
Valtion suojelualueilla harjoitettu retkeilytoiminta edellyttää yhteistyösopimusta Metsähallituksen kanssa. Samalla retkeilyreittien, taukopaikkojen tai muiden retkeilyrakenteiden käytöstä peritään yrityksiltä asiakasmäärään perustuva käyttökorvaus vuosittain, joka perustuu lakiin.
Valvonnan avulla varmistetaan, että sopimukset ja käyttöoikeudet ovat ajan tasalla. Samalla ehkäistään luvatonta matkailutoimintaa ja selkeytetään olemassa olevia käytäntöjä.
Metsähallituksen luontopalveluilla oli yhteensä 814 yhteistyöyritystä heinäkuun lopussa. Näistä kaksi kolmasosaa hyödynsi Metsähallituksen hallinnoimia reittejä toiminnassaan.
Yhteistyön ensisijaisena tavoitteena on varmistaa matkailutoiminnan kestävyys. Kestävän matkailun periaatteiden avulla pyritään minimoimaan esimerkiksi ympäristön kuormitusta paikallisuutta lisäten. Samalla tavoitteena on muun muassa vahvistaa luontokohteiden suojelua, Metsähallitus kertoo tiedotteessaan.Artikkelin aiheet
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