Valtion metsiin tänä vuonna 17 miljoonaa uutta puuntainta – valtaosa urakoidaan maahan kevään aikanaIstutettavat taimet kasvatetaan Metsähallituksen mukaan pääosin jalostetusta siemenmateriaalista.
Valtion monikäyttömetsiin istutetaan tänä vuonna noin 17 miljoonaa puuntainta noin 9 500 hehtaarin alalle, kertoo Metsähallituksen Metsätalous Oy.
Valtaosa istutuksista, noin 70–80 prosenttia, toteutetaan Metsähallitus Metsätalous Oy:n metsänhoitojohtaja Heikki Savolaisen mukaan keväällä. Tuolloin maaperän kosteus ja lämpötila ovat taimille otollisimmat.
”Syysistutuksilla tasoitetaan työvoiman ja taimien saatavuuden vaihtelua, ja erityisesti Etelä-Suomessa niiden osuus on merkittävä”, Savolainen kertoo tiedotteessa.
Istutettavat taimet kasvatetaan Metsähallituksen mukaan pääosin jalostetusta siemenmateriaalista. Tämä parantaa metsien kasvua ja laatua sekä lisää niiden hiilensidontakykyä.
Jalostetun materiaalin käytöllä saadaan tutkimusten mukaan noin 10–27 prosentin lisä puuston kasvuun kiertoaikana.
”Istuttamisen lisäksi metsiä uudistetaan myös kylvämällä ja luontaisesti. Kylvöä tehdään vuosittain noin 5 000 hehtaarin alalla, ja siinäkin hyödynnetään lähes aina jalostettua siemenmateriaalia”, Savolainen kuvailee.
Metsähallituksen istutustöistä valtaosa tehdään metsäpalveluyrittäjien toimesta. Lisäksi istutuksiin osallistuu vuosittain noin 50 kausityöntekijää sekä Metsähallituksen omat metsurit.
Istutustyöt tarjoavat myös nuorille mahdollisuuksia saada työkokemusta metsätaloudesta, sillä vuosittain nuoret kesätyöntekijät istuttavat noin 750 000 tainta, tiedotteessa kerrotaan.
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