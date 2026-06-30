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”Jos onnistumme, meillä on aika kova värisuora: kustannustehokas prosessi, joka tuo metsäteollisuudelle ja tähdevirroille lisää arvoa, lisää omavaraisuutta ja korvaa fossiilisia polttoaineita”, Lars Peter Lindfors sanoo.

Neste tutkii, voisiko risuista ja oljista tehdä uusiutuvaa öljyä – näin yhtiön teknologiajohtaja ennakoi tulevaa

Uusiutuvat polttoaineet tehdään nyt eläin- ja ruokarasvoista, mutta jatkossa ehkä myös puusta.
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Uutiset|Energia
30.6.202605:00
Eija Mansikkamäki
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