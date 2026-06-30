Neste tutkii, voisiko risuista ja oljista tehdä uusiutuvaa öljyä – näin yhtiön teknologiajohtaja ennakoi tulevaa

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Uutiset
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Energia
30.6.2026
05:00
Eija Mansikkamäki
Artikkelin aiheet
uusiutuva polttoaine
lignoselluloosa
biopolttoaine
Neste
öljynjalostamo
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