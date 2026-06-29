Pihatyösahan vaikea valinta: Pitääkö hankkia kaikki vimpaimet vai pärjääkö yhdellä monitoimiraivurilla? Kun mökki ja piharakennukset nurmikoineen sijaitsevat laajalla ja rehevällä alueella, monenlaisia vempaimia tarvitaan pitämään kasvustot kurissa.

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Oikeanlaisten raivausvälineiden hankinta aiheuttaa pähkäilyä. Kuva: Risto Jussila

Metsä | Koneet ja kulkuneuvot Kommentti Risto Jussila

Kuten monella muullakin, myös omalla kohdallani raivausvälineiden hankinta on aiheuttanut paljon pähkäilyä. Vaikeus johtuu siitä, että tarvitsen niin monenlaisia työvälineitä.

Mökki ja piharakennukset nurmikoineen ovat laajalla ja rehevällä alueella. Viereiselle pellolle olemme innostuksissamme kyhänneet ison aktiiviharrastajien hyötypuutarhan. Ranta pukkaa pitkästi jos jonkinlaista kortta ja vesaa. Sitten on vielä metsä ja metsäautotie vierustoineen.

Vain teoriassa työvälineiksi voisi riittää ruohonleikkureiden lisäksi monitoimiraivuri. Käytännössä tarvitsen erikseen heti valmiina olevan metsäraivurin, trimmerin ja tehokkaan monitoimiraivurin kolmioterällä.

Vain teoriassa työvälineiksi voisi riittää ruohonleikkureiden lisäksi monitoimiraivuri.

Vaikka leikkuupäiden ja niiden sektorisuojien vaihto on uusissa monitoimiraivureissa helppoa, käytäntö on ohjannut erillisiin laitteisiin. Monitoimiraivuri kolmioterällä on tässä setissä hyvin tärkeä apuri.

Hölmöläisen hommaa käyttää iso osa elämästä kasvustojen kurissa pitämiseen? Näin se varmaan on, mutta jostakin kumman syystä myös pidän siitä. Monenlaisia vempaimia siihen tarvitaan.

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