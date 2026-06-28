Kokeilimme kolmea yhdistelmäraivuria – löytyi viisi selvää eroa perinteisiin raivaussahoihin
Yhdistelmäraivuri sisältää kolme eri leikkuupäätä: tavallisen metsäterän, vesakkoterän heinien ja pienten vesojen niittoon sekä siimapään. Kätevällä yhdistelmällä pärjää siis kaikkialla – vai pärjääkö?
Tilaajalle
Lue artikkelin tiivistelmä
- Testissä olivat Echo SRM-420ES, Stihl FS 261 C-E ja Husqvarna 545FR, joita verrattiin metsäraivureihin.
- Viisi suurta eroa: leveämmät kahvat, pidempi ja ohuempi runkoputki, eri välityssuhteet, kulmavaihteiden kulmat ja terän asento.
- Echo ja Stihl sopivat ruohikon trimmeröintiin, Husqvarna metsäkäyttöön parhaiten, mutta kaikissa kompromisseja.
Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama.
Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat