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Stihlin monitoimiraivurissa on leveä niittokahva. Sahan käyttökelpoisuus metsässä parantuu, kun runkoja ei ole kovin tiuhassa.

Kokeilimme kolmea yhdistelmäraivuria – löytyi viisi selvää eroa perinteisiin raivaussahoihin

Yhdistelmäraivuri sisältää kolme eri leikkuupäätä: tavallisen metsäterän, vesakkoterän heinien ja pienten vesojen niittoon sekä siimapään. Kätevällä yhdistelmällä pärjää siis kaikkialla – vai pärjääkö?
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Metsä|Metsätyövälineet
28.6.202618:00
Risto Jussila
Lue artikkelin tiivistelmä
  • Testissä olivat Echo SRM-420ES, Stihl FS 261 C-E ja Husqvarna 545FR, joita verrattiin metsäraivureihin.
  • Viisi suurta eroa: leveämmät kahvat, pidempi ja ohuempi runkoputki, eri välityssuhteet, kulmavaihteiden kulmat ja terän asento.
  • Echo ja Stihl sopivat ruohikon trimmeröintiin, Husqvarna metsäkäyttöön parhaiten, mutta kaikissa kompromisseja.
Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama.
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