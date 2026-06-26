Essayah: Miljardilasku metsien hiilinielusta voikin olla peruttuLuonnonvarakeskus valmistelee korjausehdotusta metsien vertailutasoon.
Vääntö Suomen metsien hiilinieluista on saamassa jälleen uuden käänteen. Luonnonvarakeskuksen korjauslaskelmien mukaan Suomi saattaakin tavoittaa metsien hiilinieluihin asetetut EU-velvotteet.
Kyse on maankäyttösektorin EU:n ilmastovelvoitteista, joihin liittyvä metsien vertailutaso päivitetään tänä vuonna. Alustavien arvioiden mukaan Suomen voi olla mahdollista saavuttaa hiilinieluille asetetut EU-velvoitteet.
”Suomen tavoite voikin olla saavutettavissa. Monien harmiksi meidän ei silloin tarvitse mennä nieluostoksille Romaniaan”, toteaa maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) Instagramissa.
Lopullisesti asia selviää, kun Luke saa valmiiksi ehdotuksen metsien vertailutason päivittämiseksi EU:n maankäyttöä ohjaavan Lulucf-asetuksen mukaisesti.
Maa- ja metsätalousministeriö arvioi alustavasti, että päivityksen vaikutus voi olla niin merkittävä, että Suomi saavuttaisi maankäyttösektorin EU-velvoitteet vuosina 2021–2025.
EU:n jäsenmaiden tehtävänä on varmistaa, että maankäyttösektorista ei aiheudu laskennallisia päästöjä. Siinä keskeinen merkitys on metsien vertailutasolla.
Se on laskennallinen vertailukohta, jolla on pyritty kuvaamaan, kuinka paljon hiiltä metsät sitoisivat, jos metsänhoito jatkuisi 2000 luvun alun käytäntöjen mukaisesti.
Metsien vertailutasoa käytetään arvioimaan sitä, kuinka suuri osa metsien sekä puutuotteiden hiilinielusta voidaan lukea osaksi jäsenmaiden laskennallisia velvoitteita.
Nykyinen metsien vertailutaso vahvistettiin vuonna 2020, mutta sen perustana olleet tiedot ja oletukset ovat osittain muuttuneet.
Luonnonvarakeskus on päivityksen valmistelussa huomioinut kasvihuonekaasuinventaariomenetelmien kehittymisen sekä ilmastossa, ympäristössä ja geopoliittisessa tilanteessa tapahtuneiden muutokset.
Olisi siis mahdollista, että maankäyttösektorista ei aiheutuisi Suomelle laskennallista alijäämää, jos ehdotettavat korjaukset otetaan huomioon.
Essayah on tägännyt asian järjen voitoksi. Ellei niin käy ja metsät jäävät hiilipäästöksi, Suomea uhkaa kallis lasku.
Luonnonvarakeskus viimeistelee ehdotuksen metsien vertailutason päivitykseksi kuluvan vuoden aikana ja tiedot julkaistaan Luonnonvarakeskuksen sivuilla.
Lopullisen ehdotuksen hyväksyy EU:n komissio.Artikkelin aiheet
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