Teollisuuden pilaaman Vesijärven kunnostus on syönyt kymmeniä miljoonia euroja – 1970-luvulla ”kivetkin kelluivat” leväpuurossa

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Metsä
|
Luonto
29.6.2026
07:00
Katja Lamminen
Artikkelin aiheet
vesijärven kunnostus
vesistönsuojelu
sinilevä
Lahti
ympäristö
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Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
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