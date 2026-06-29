Teollisuuden pilaaman Vesijärven kunnostus on syönyt kymmeniä miljoonia euroja – 1970-luvulla ”kivetkin kelluivat” leväpuurossa

1970-luvulla Lahden vesijärvi löyhkäsi ja sorsat kävelivät sinileväkannen päällä. Nyt järven pelastustarina tunnetaan maailmalla, ja siitä otetaan oppia.