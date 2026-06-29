Kalastajat tunnollista väkeä – vain harva lähtee kalaan ilman lupia Tarkastetuista kalastajista kolme prosenttia oli lähtenyt kalaan ilman asianmukaista lupaa. Sen sijaan pyydysten merkinnöissä on edelleen huomautettavaa.

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Pyydykseen jätetty vihreä lappunen kertoo kalastajalle siitä, että kalastuksenvalvoja on tarkastanut pyydyksen ja todennut kaiken olevan kunnossa. Kuva: Eija Vallinheimo

Metsä | Kalastus Eija Vallinheimo

Kalatalouden Keskusliiton suorittaman valtakunnallisen kyselyn mukaan valtaosalla kalastajista oli kalastonhoitomaksu maksettu kalaan lähdettäessä vuonna 2024.

Kalatalouden Keskusliitto lähetti kalatalousalueille syksyllä 2025 kyselyn, jossa kartoitettiin kalatalousalueiden kalastuksenvalvonnan tuloksia vuodelta 2024. Vastaavaa koko Suomen kaikkia 118 kalatalousaluetta koskevaa kyselyä ei ole tehty koskaan aikaisemmin. Kaikkiaan 56 kalatalousaluetta vastasi kyselyyn.

Kyselyyn vastanneilla kalatalousalueilla oli vuonna 2024 yhteensä 448 valtuutettua kalastuksenvalvojaa. Valvojat käyttivät valvontaan yhteensä 6 141 tuntia. Kalastuksenvalvojat tarkastivat kalastonhoitomaksun yhteensä 9 056 kalastajalta. Kalastonhoitomaksu oli maksamatta 234 kalastajalta. Määrä vastaa kolmea prosenttia tarkastetuista.

”Luvattomasta kalastuksesta ja sen määrästä puhutaan paljon, mutta ainakaan tämän tutkimuksen perusteella se ei ole kovin suuri ongelma”, kertoo kyselyn laatinut kalatalouden erityisasiantuntija Anne Mäkelä Kalatalouden Keskusliiton tiedotteessa.

Yhtä hyviä tuloksia ei saatu pyydysten merkinnästä. Kalatalousalueiden kalastuksenvalvojat tarkastivat vuonna 2024 reilut 10 000 pyydystä eli katiskaa, verkkoa, rysää tai vastaavaa. Kokonaisuutena 24 prosenttia tarkastetuista pyydyksistä sisälsi jonkinlaisen puutteen.

Yleisimmät ongelmat liittyivät pyydysten merkitsemiseen sekä vaadittaviin yhteystietoihin. Kalastusoikeuden osoittava merkki puuttui kuudesta prosentista tarkastetuista pyydyksistä.

Kalastuksenvalvojilta saadun palautteen mukaan pyydysten merkitsemisessä on ollut puutteita uuden kalastuslain alusta saakka, eikä tilanne ole kymmenessä vuodessa juuri parantunut.

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