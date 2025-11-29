Itä-Suomen kaikki riistanhoitoyhdistykset ovat jälleen SRVA-sopimuksen piirissäRiistaonnettomuuksien ja suurpetoasioiden hoito tehostuu jälleen Itä-Suomessa, kun kaikki riistanhoitoyhdistykset tekevät jälleen yhteistyötä poliisin kanssa.
Etelä-Soisalon, Vieremän, Juankosken, Koillis-Savon, Kiuruveden, Ilomantsin, Polvijärven ja Outokummun riistanhoitoyhdistykset irtisanoivat vuonna 2023 suurriistavirka-apusopimuksen (SRVA-sopimus) Itä-Suomen poliisin kanssa.
Nyt Itä-Suomen poliisi tiedottaa, että kaikki Itä-Suomen poliisilaitoksen alueen riistanhoitoyhdistykset ovat jälleen suurriistavirka-apusopimuksen (SRVA) piirissä. Viimeisin sopimus allekirjoitettiin lokakuussa 2025.
Keskeisin syy uusien sopimusten syntyyn on ollut uusi valtakunnallinen SRVA-sopimus, joka otettiin käyttöön alkuvuodesta 2025. Lisäksi Itä-Suomen poliisilaitos ja riistanhoitoyhdistykset ovat käyneet asioista aktiivista neuvottelua.
SRVA-sopimuksen myötä yhteistyö riistavahinkojen ja -onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä sekä hallinnassa tehostuu entisestään. Tämä helpottaa poliisin työtä suurriistavirka-aputehtävillä. Tällä on myös positiivinen vaikutus alueen asukkaiden turvallisuuteen.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat