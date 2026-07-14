Sofia Virta pakeni ukkometsoa ‒ ”Tein elämäni nopeusennätyksen” Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta joutui hakemaan nopeasti suojaa autosta, kun uhkaavasti käyttäytynyt ukkometso ilmestyi näköpiiriin. Virran julkaisemalla videolla lintu juoksee auton perässä tilanteen jälkeen.

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Metsot ovat reviiritietoisia. Kuvituskuva. Kuva: Eero Ketola

Metsä | Luonto Aida Salminen

Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran ulkoiluhetki koiran ja lapsen kanssa sai yllättävän käänteen, kun metsästä pelmahti ukkometso.

Virran Instagram-tarinaan julkaistussa videossa näkyy, kuinka metso lähtee juoksemaan liikkuvan auton perään.

Videossa on teksti: ”Tein elämäni nopeusennätyksen siinä, miten nopeasti lapsen ja koiran saa autoon.”

Metsojen uhittelu ja hyökkäily ihmisiä kohti on tavallisinta niiden soidinaikana huhti-toukokuussa.

Metso on varsin kookas kanalintu. Se on keskimäärin 54–60 senttimetriä pitkä. Vanha naarasmetso painaa vajaat kaksi kiloa, kun taas vanha koiras painaa jopa keskimäärin neljä kiloa.