Ruotsalaismetsien tuotto lähti kiitoon tästä syystä ‒ Suomalaiset metsät jäljessäRuotsin yksityismetsät ovat tuottaneet viimeisen 20 vuoden aikana selvästi suomalaismetsiä paremmin.
Metsien investointituotto Ruotsissa oli keskimäärin 9,2 prosenttia vuodessa ajanjaksolla 2005–2025, kertoo metsätalouteen erikoistunut konsulttiyritys Indufor tiedotteessaan.
Samalla ajanjaksolla Suomalaisten yksityismetsien pääoman tuotto oli 7,8 prosenttia vuodessa. Ruotsin metsien tuotto oli siis 1,4 prosenttiyksikköä suomalaisia verrokkeja parempi.
Suuri loikka tuotoissa tapahtui Ukrainan sodan myötä. Ennen sotaa vuosina 2005–2022 metsätalouden tuotto Ruotsissa oli 6,2 prosenttia vuodessa.
Induforin mukaan vuodesta 2022 lähtien sijoitustuottoa on kasvattanut erityisesti puun hintojen nopea nousu Ruotsissa. Eniten ovat nousseet sahatukin hinnat, joita on vauhdittanut korkealaatuisen rakennuspuun niukkuus Keski-Euroopassa
Konsulttiyhtiö jatkaa yksityismetsien sijoitustuottoindeksin julkaisemista sen jälkeen, kun Luke lopetti vastaavan tilaston tuottamisen. Yhtiön laskenta kattaa noin 600 000 suomalaista ja yli 300 000 ruotsalaista metsänomistajaa sekä lähes 36 miljoonaa hehtaaria tuottavaa metsämaata.Artikkelin aiheet
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