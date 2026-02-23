Lukijalta: Kesähakkuut eivät kerro murhanhimoisista metsänomistajistaHallituksen esityksessä metsänhoidollisia toimenpiteitä käsitellään ainoina lintujen pesimistä häiritsevinä tekijöinä, kirjoittaa Veikko Simula.
Hallituksen esitys lintujen pesimäaikaisten hakkuiden rajoittamisesta on lausuntokierroksella. Pesintärauhan turvaaminen on tärkeä asia, mutta jotenkin asia nyt yritetään saada näyttämään siltä, että metsänomistajat olisivat murhanhimoisia ja luontoarvoista piittaamattomia.
Esitys tulee palauttaa valmisteluun.
Esitetyissä rajoituksissa käsitellään metsänhoidollisia toimenpiteitä yksinomaisina lintujen pesimistä häiritsevinä tekijöinä.
Tasapuolisuuden ja rajoitustoimenpiteiden vaikuttavuuden kannalta olisi kohtuullista, että vastaavasti kielletään pesintäaikana kaikki metsissä tapahtuva retkeily, ulkoilu, urheilu ja muu harrastustoiminta tai aiheeton liikkuminen.
Veikko Simula
