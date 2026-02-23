Poikkeuksellinen tekniikka: Esko Rantanen työsti yli 20 luontokuvaa koivuvanerilleRantasen näyttely on esillä Suomen metsästysmuseossa.
Suomen metsästysmuseossa Riihimäellä on 24. toukokuuta asti avoinna Esko Rantasen Kuvia koivupuulla -näyttely. Se esittelee yli 20 käsityönä koivuvanerille siirrettyä luontovalokuvaa.
Loppilainen Esko Rantanen on valokuvannut ja piirtänyt niin työkseen kuin harrastuksenakin yli neljäkymmentä vuotta. Hänen puutauluissaan materiaali ei toimi vain taustana, vaan koivuvanerin elävä syykuvio muovaa valokuvaa. Rantanen myös viimeistelee kuvia hiomalla ja lakkaamalla saadakseen teokseen juuri haluamansa lopputuloksen.Suomen metsästysmuseo: Tehtaankatu 23 A, 11910 Riihimäki.Artikkelin aiheet
