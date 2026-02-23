Poikkeuksellinen tekniikka: Esko Rantanen työsti yli 20 luontokuvaa koivuvanerille Rantasen näyttely on esillä Suomen metsästysmuseossa.

Jaa Kuuntele

Esko Rantasen teos ”Jääunikot”. Kuva: Esko Rantanen

Metsä | Kuvataide Hanna Lensu

Suomen metsästysmuseossa Riihimäellä on 24. toukokuuta asti avoinna Esko Rantasen Kuvia koivupuulla -näyttely. Se esittelee yli 20 käsityönä koivuvanerille siirrettyä luontovalokuvaa.

Loppilainen Esko Rantanen on valokuvannut ja piirtänyt niin työkseen kuin harrastuksenakin yli neljäkymmentä vuotta. Hänen puutauluissaan materiaali ei toimi vain taustana, vaan koivuvanerin elävä syykuvio muovaa valokuvaa. Rantanen myös viimeistelee kuvia hiomalla ja lakkaamalla saadakseen teokseen juuri haluamansa lopputuloksen.

Suomen metsästysmuseo: Tehtaankatu 23 A, 11910 Riihimäki.