Metsäala mielissään biotalousstrategian päivityksistä MTK näkee päivitetyn strategian tarjoavan mahdollisuuksia sekä metsille että maataloudelle.

Päivitetty biotalousstrategia pyrkii suosimaan luonnonkuituja, kuten viskoosia. Kuva: Jaana Kankaanpää

Metsä | Politiikka Anni-Sofia Hoppi

Euroopan komissio julkaisi tänään torstaina päivitetyn biotalousstrategian.

Strategialla pyritään edistämään EU:ssa etenkin biopohjaisten muovinkorvikkeiden, tekstiilien, kemikaalien, rakennusmateriaalien sekä lannoitteiden käyttöä.

Metsäyhtiö UPM pitää uutta biotalousstrategiaa merkittävänä biotalousvetoisen talouskasvun, innovaatioiden ja ilmastoneutraaliuden veturina.

Yhtiön mukaan strategia vahvistaa biotalouden keskeistä roolia eurooppalaisen teollisuuden uudistamisessa ja kilpailukyvyn parantamisessa. Lisäksi yhtiö pitää tärkeänä strategiassa asetettuja selkeitä tavoitteita biopohjoisen materiaalin osuudelle.

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK näkee niin ikään päivitetyn strategian tarjoavan mahdollisuuksia sekä metsille että maataloudelle.

”Strategian tavoitteet ovat hyvät. On kuitenkin välttämätöntä, että EU ymmärtää olemassa olevat biotalouden toimijat kuten maa- ja metsätaloussektorin. Tärkeää on myös muistaa, että ilman kannattavasti toimivia metsänomistajia ja viljelijöitä ei ole myöskään raaka-ainetta biotalouteen”, sanoo MTK:n EU-asiantuntija Maria Pohjala tiedotteessa.

MTK pitää hyvänä myös sitä, että kestävyyteen liittyvät ratkaisut tulee tehdä paikallisesti.

”On positiivista, että EU ei lähde rakentamaan uutta kehikkoa kestävyydelle, sillä monet viime vuosina julkaistut sekä päivitetyt EU-aloitteet pitävät sisällään jo paljon kestävyyteen liittyvää sääntelyä”, arvioi MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola.