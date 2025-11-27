Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | EU-viljelijätukien tukitasoja ja ehtoja tarkistettiin
Maatalous | Maatilojen määrä painui alle 40 000:n – 1 087 tilaa lopettaa tänä vuonna