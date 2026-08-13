Koskisen-sahayhtiön tulos vajosiEpävakaa toimintaympäristö vähensi asiakkaiden halukkuutta rakentamiseen.
Koskisen oyj:n huhti–kesäkuun tulos oli 2,1 (vastavana kautena vuosi sitten 5,0) miljoonaa euroa. Yhtiön mukaan laimentamaton osakekohtainen tulos yli puolittui 0,09 (0,21) euroon. Liikevaihto sen sijaan kasvoi 104,4 (89,7) miljoonaan euroon.
”Kannattavuus laski vertailukaudesta ja oikaistu käyttökate oli 7,4 (10,3) miljoonaa euroa. Kannattavuutta heikensivät sahatuotteiden viime vuotta alhaisemmat keskimääräiset myyntihinnat, puuraaka-aineen korkea hinta sekä öljyjohdannaisten raaka-aineiden sekä energia- ja logistiikkakustannusten nousu”, taustoittaa toimitusjohtaja Jukka Pahta tiedotteessa.
Epävakaa toimintaympäristö vähensi asiakkaiden halukkuutta rakentamiseen. Sahajalosteiden kysyntä kuitenkin kasvoi neljänneksen loppua kohden, Pahta toteaa.
”Levyteollisuudessa koivuvanerin kysyntä pysyi hyvällä tasolla, ja myyntihinnat nousivat hieman. Tällä kompensoitiin nousseita raaka-aine- ja rahtikustannuksia osittain.”
Yhtiön Järvelän sahan investoinnit alkavat olla loppusuoralla. Uudet kanavakuivaamot valmistuivat kesäkuussa ja niiden ylösajo jatkuu. Edessä on vielä vaiheittain toteutuva kuivalajittelulaitoksen modernisointi. Investoinnit mahdollistavat tuotantomäärän noston aloittamisen Järvelässä kohti 450 000 kuutiometrin tavoitetta.
Tammi–kesäkuun osalta Koskisen oyj:n tulos oli 3,0 (9,2) miljoonaa euroa ja laimentamaton osakekohtainen tulos 0,12 (0,40) euroa. Liikevaihto kasvoi 209,4 (176,0) miljoonaan euroon.
Yhtiön omavaraisuusaste laski vuoden alkupuoliskolla 50,7 prosenttiin (55,6), mutta on edelleen hyvä.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat