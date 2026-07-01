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Metsä
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Metsäteollisuus
1.7.2026
07:00
Jussi Vehkala
Artikkelin aiheet
sahateollisuus
saha
liikevaihto
kannattavuus
puun hinta
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