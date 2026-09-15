Riku Rousku ja Timo Puotsaari todistivat lauantaina Salon Perttelissä lähietäisyydeltä, kun hirvisonnit ottivat mittaa toisistaan.

Rousku oli osallistumassa hirvenhaukkukokeeseen jämtlanninpystykorvansa kanssa ja Puotsaari oli hänellä opastuomarina, kun kaksikko näki auton ikkunasta kaksi hirveä sarvet kiinni toisissaan. Koira oli siinä vaiheessa vielä autossa.

”Pojat painivat siinä niittypellon laidassa. Se oli ihan totista otattamista”, videon kuvannut Rousku kuvailee.

Miehet seurasivat sonnien ottelua useita minuutteja, kunnes Puotsaari avasi auton ikkunaa ja huusi hirville, että ”eiköhän tämä nyt jo riitä”.

Sen jälkeen sonnit poistuivat paikalta eri suuntiin.

Rousku ei ole koskaan omin silmin nähnyt vastaavaa. Hirvillä on nyt kiima-aika ja on tyypillistä, että sonnit mittelevät päät pyörällä, mutta ihminen harvoin pääsee seuraamaan sitä niin läheltä ja niin pitkään.

”Kyllä se lottovoitto oli”, Rousku hihkuu.

Maskusta kotoisin oleva Rousku ei itse ampuisi videolla esiintyvien monipiikkisten hirvisonnien kaltaisia yksilöitä, sillä ne kannattaa jalostusarvon vuoksi säästää.