Ruotsin vaalien lopullinen tilanne ratkeaa keskiviikkona, kun äänipottiin lasketaan mukaan ennakkoäänet ja ulkomailla annetut äänet.

Sunnuntain äänestyspäivän perusteella vaalitulos on tiukka, ja opposition ja hallitusblokin välillä on noin 28 600 äänen ero. Tulevista hallitusneuvotteluista ennustetaan vaikeita.

Ruotsalainen maatalouslehti ATL kysyi muutamalta maan metsäalan edustajalta vaalipäivän jälkeisenä maanantaina, mitä he haluavat maan seuraavalta hallitukselta.

Muun muassa Ruotsin maataloustuottajajärjestö LRF:n metsäosaston puheenjohtaja Mikaela Johnsson kertoi järjetön jatkavan samojen asioiden ajamista riippumatta siitä, millainen uusi hallitus on.

”Samaan aikaan on valitettavaa, että vaalitulos on hieman epäselvä, koska se voi tarkoittaa epävarmuutta. Paljon tapahtuu juuri nyt, kuten pysähtynyt perustuslaillinen tutkinta, lajien suojelu, valitukset hakkuuilmoituksista, tuore luonnos ennallistamissuunnitelmasta ja paljon muuta”, hän kommentoi julkaisulle.

”Meillä ei ole aikaa puolivillaisuuteen, valtiopäivien on kannettava vastuunsa ja meillä on oltava selkeä ääni EU:ssa.”

”Meillä ei ole aikaa puolivillaisuuteen, valtiopäivien on kannettava vastuunsa ja meillä on oltava selkeä ääni EU:ssa.” Mikaela Johnsson

Ruotsin metsäteollisuuden järjestö Skogsindustriernan toimitusjohtaja Viveka Beckeman toivoo tuleva hallituksen hyödyntävän metsän potentiaalia niin, että metsäteollisuus toimii talouden veturina ja keskeisenä osana siirtymää fossiilisten polttoaineiden käytöstä luopumiseen.

Hän peräänkuuluttaa ruotsalaisen mallin hyödyntämistä, jossa tavoitteet ovat yhtäläiset ja vastuullinen vapaus on tärkeässä osassa.

”Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että työskentelemme aktiivisesti luonnonarvojen luomiseksi kaikkiin metsiin. Mutta silloin meidän on myös pystyttävä varmistamaan metsänhoito korkeista luonnonarvoista huolimatta”, Beackman korostaa.

Hänen mukaansa metsänomistajille tulee myös luoda varmuutta, jotta he voivat jatkaa investointeja metsiinsä.

”Vaihtoehtona on yksityiskohtainen sääntely ja metsien jakaminen joko erittäin intensiivisesti hyödynnettyihin tai tiukasti suojeltuihin alueisiin, enkä usko, että se on hyvä ratkaisu”, hän sanoo.

Metsäalan urakoitsijoiden toimialajärjestö Skogsentrepreneurernan puheenjohtaja Kolbjörn Kindströmer toivoo tulevan hallituksen pitävän kiinni Ruotsin metsäselvityksestä ja jatkavan sen toteuttamista.

”Siinä oli paljon hyvää, mutta kaikkea ei ole vielä pantu täytäntöön. Emme halua uutta metsäselvitystä, sillä silloin pitkän tähtäimen suunnittelua ei koskaan synny. Ennallistamisasetus voisi aiheuttaa paljon ongelmia. Nyt meillä on alustava suunnitelma, mutta kysymys kuuluu, mitä uusi hallitus siitä ajattelee”, hän kommentoi ATL:lle.

Kindströmer myös hän nostaa esiin äskettäin käynnistetyn selvityksen metsän merkityksestä Ruotsin kokonaispuolustukselle.

ATL:n uutinen: Skogssektorn om nästa regering: ”Vi har inte tid med någon halvhalt”

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