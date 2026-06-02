Lukijalta: Karhukanta on räjähtänyt ‒ kannanhoidollinen metsästys on mahdollistettava Karhun metsästyksellä ennaltaehkäistäisiin karhun aiheuttamia uhka- ja vaaratilanteita, kirjoittaa kansanedustaja Anne Kalmari (kesk.). ”Ministeri ei osoita riittävää johtajuutta, että asiaa saadaan eteenpäin.”

Karhumetsällä. Kuvan henkilöt eivät liity kirjoitukseen. Kuva: Lari Lievonen

Mielipide | Erä Lukijalta Anne Kalmari

Maa- ja metsätalousministerin on annettava karhuasetus välittömästi. Mikäli sitä ei lähetetä lausunnolle pian, ei karhun metsästystä päästä aloittamaan syksyllä.

Karhukanta on räjähtänyt. Karhut tunkeutuvat pihapiireihin, moni mehiläistarhaaja on joutunut lopettamaan toimintansa karhualueilla ja kotieläintuotanto kärsii. Eivätkö perinnebiotoopit olekaan tärkeitä?

Karhun metsästyksellä ennaltaehkäistäisiin karhun aiheuttamia uhka- ja vaaratilanteita, kun sen ihmisarkuus metsästyksen vuoksi lisääntyy.

Valiokunta mahdollisti suden metsästykseen liittyvän metsästyslain muutoksen yhteydessä myös karhun ja ilveksen metsästyksen ‒ vähän omatoimisesti, kun ministeriöstä ei meille lakia valmisteltu. Nyt tuntuu, että ministeriön virkamiehet panttaavat asetusta, jolla metsästys voitaisiin aloittaa. Ministeri ei osoita riittävää johtajuutta, että asiaa saadaan eteenpäin.

Suurpetovahingot ovat kasvussa ja niin ovat myös niistä maksettavat korvaussummat. Kannanhoidollisen metsästyksen mahdollistaminen vähentäisi merkittävästi valtiontalouden kustannuksia petokorvausten pienentymisen myötä.

Hallituspuolueiden edustajat lupasivat karhun kannanhoidollisen metsästyksen alkavan edellisenä syksynä. Lupaus osoittautui katteettomaksi. Ihmisten luottamus päättäjien kykyyn ratkaista todellista ongelmaa on koetuksella.

Itse en ole vielä menettänyt luottamusta, sillä Suomen korkeimmalta taholta, eduskunnasta, on nyt päätetty lailla mahdollistaa metsästys. EU:n selän taakse ei pidä mennä. Asia on pistettävä toimeen viivyttelemättä!

Anne Kalmari

kansanedustaja (kesk.)