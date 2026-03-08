Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Näin vaikeaa yhdysvaltalaishävittäjien korvaaminen olisi − entinen puolustusvoimain komentaja kertoo
Tilaajalle | Riippuvuutemme jenkkiyrityksistä on karmivaa ‒ ”Suomi ja Ruotsi halvaantuvat tunnissa”