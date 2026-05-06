Metsänomistajien hakkuista saadut tulot ylsivät viime vuonna uuteen ennätykseenSuomen metsistä kertyi viime vuonna kantorahatuloa 3,7 miljardia euroa.
Vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla puukauppaa käytiin vilkkaasti, ja hintataso pysyi korkeana. Loppuvuonna kaupankäynti hiljeni ja puun hinnat laskivat. Keskihinnat säilyivät kuitenkin korkeina, kertoo Luonnonvarakeskus (Luke).
Kantorahatulot lisääntyivät reaalisesti 3 prosenttia edellisvuodesta.
”Yksityismetsien osuus kantorahatuloista oli selvästi suurin. Niistä kertyi yhteensä 3,1 miljardia euroa eli 84 prosenttia. Metsäteollisuuden ja valtion metsien osuus jäi yhteensä 0,6 miljardiin euroon”, kertoo Luken yliaktuaari Aarre Peltola.
Korkeat puun hinnat nostivat metsänomistajien saamia kantorahatuloja. Erityisesti tukin hinnalla on merkittävä vaikutus. Mäntytukin reaalihinta oli vuonna 2025 noin 12 prosenttia ja kuusitukin 9 prosenttia korkeampi kuin edeltäneen viiden vuoden keskiarvo, Luke kertoo.
Teollisuuspuun markkinahakkuut kasvoivat hieman, noin prosentin edellisvuodesta. Tukkipuun hakkuut vähenivät hivenen, kuitupuun lisääntyivät.
Tukkipuusta kertyi suurin osa kantorahatuloista, yhteensä 2,3 miljardia euroa eli 63 prosenttia. Kuitupuun osuus jäi 29 prosenttiin sen selvästi alhaisemman hinnan vuoksi, vaikka sitä hakataan määrällisesti enemmän.
Energiapuun osuus kantorahatuloista oli kahdeksan prosenttia.
Alueellisesti suurimmat kantorahatulot kertyivät Pohjois-Savosta (393 miljoonaa euroa), Pohjois-Karjalasta (370 miljoonaa euroa) ja Keski-Suomesta (352 miljoonaa euroa).
