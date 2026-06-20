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Emäntä tarjoilee kahvia metsäsaunassa Ylä-Säynäjän savotalla vuonna 1923.

Entisajan savotoilla kului energiaa enemmän kuin nykypäivän huippu-urheilijoilla

Liha, läski ja perunat pitivät miehet työssä ennen metsätöiden koneellistumista. Kasvisten tuomista lautasille karsastettiin.
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Metsä|Historia ja perinne
20.6.202620:30
Aura Pilkama
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