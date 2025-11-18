Voittajatassut ja muut vuoden luontokuvat esillä Haltiassa Ossi Saarisen ”Tassut” ja muut vuoden 2025 voittajakuvat ovat esillä Suomen luontokeskus Haltiassa Espoossa helmikuun alkuun saakka.

Jaa Kuuntele

Vuoden luontokuva vuosimallia 2025. Kuva: Ossi Saarinen

Metsä | Luonto Suvi Jylhänlehto

Vuoden luontokuva 2025 -näyttelyä pääsee ihastelemaan ensimmäisenä Suomen luontokeskus Haltiassa Espoon Nuuksiossa.

Haltiassa ovat nähtävillä Ossi Saarisen Vuoden Luontokuvaksi valittu teos ilveksen tassuista sekä kaikki muut kilpailussa palkitut kuvat.

Näyttely avautui lokakuun lopussa, ja sitä voi käydä katsomassa helmikuun 8. päivään saakka. Näyttely esittelee suomalaisen luonnon monimuotoisuutta ja visuaalista voimaa valokuvataiteen keinoin.

Vuoden luontokuva -kilpailu järjestettiin tänä vuonna 45. kerran.

Suomen luonnonvalokuvaajat ry:n mukaan kilpailun tavoitteena on nostaa valokeilaan suomalainen luonto ja vuoden parhaat valokuvat suomalaisesta luonnosta – sen kaikessa kauneudessa ja monimuotoisuudessa.

Yhdistyksen mukaan Saarisen ottama vuoden luontokuva on visuaalisesti näyttävä valokuva, joka osoittaa valokuvaamisen taitoa ja oivaltavaa näkemystä.

Pitkä teleobjektiivi ja lähietäisyys tuotti ainutlaatuisen ja samalla hauskan kuvan ilveksen paksukarvaisista tassuista, mikä viehätti myös kilpailun tuomaristoa.

”Pelottoman oloinen ilves seisoi sammaloituneeseen puunrunkoon nojaten kohdassa, jossa olin juuri hetkeä aikaisemmin unelmoinut kuvaavani ilveksen”, Saarinen tunnelmoi.

Kaikki palkitut 48 kuvaa ovat nähtävissä osoitteessa www.vuodenluontokuva.fi