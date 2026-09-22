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Metsäalan ammatillisessa koulutuksessa yhä vain kourallinen naisia ja maahanmuuttajataustaisia
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Luulitko, että Suomessa on vain muutamia datakeskushankkeita? 60 hanketta on julkistettu jo tänä vuonna
Metsäalan ammatillisessa koulutuksessa yhä vain kourallinen naisia ja maahanmuuttajataustaisia
Työtehoseuran kyselyn mukaan hakeutuminen metsäalan ammatillisiin opintoihin tapahtuu harvoin sattumalta.
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Metsä
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Koulutus
22.9.2026
09:00
Henna Lääveri
Artikkelin aiheet
metsäala
ammatillinen koulutus
Työtehoseura
nainen
maahanmuuttaja
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