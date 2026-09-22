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Juuri nyt | IL: Tämän takia Suomessa on nyt koko Euroopan kallein diesel
Tilaajalle | Luulitko, että Suomessa on vain muutamia datakeskushankkeita? 60 hanketta on julkistettu jo tänä vuonna