Suomessa havaittiin tänä kesänä neljä naalin pesintää Enontekiön alueella Lapissa, kertoo Metsähallitus tiedotteessaan. Pesissä nähtiin yhteensä vähintään 11 pentua.

Metsähallituksen mukaan äärimmäisen uhanalaisen naalin pesinnät Suomessa onnistuvat nyt vuosittain. Onnistuneita pesintöjä on ollut vuosittain 3–4 ja pentumäärä on vaihdellut 4–25 pennun välillä ravintotilanteen mukaan.

Lisäksi naaleja havaitaan vuosittain muutamilla pesäpaikoilla Utsjoen tunturialueilla, mutta siellä naali ei ole vielä vakiinnuttanut pesimäpaikkojaan. Tänä vuonna yksi naalipari asusti pesäpaikkaa Utsjoen tunturialueilla, mutta pentuja ei havaittu.

Naalin pääravintoa ovat myyrät, joiden määrä on kasvussa tunturialueilla. Myyrien suurempi määrä on vaikuttanut positiivisesti naalin pesintöjen onnistumiseen ja pentujen määrään.

”Lisäksi kohentunut ravintotilanne parantaa merkittävästi kesällä syntyneiden pentujen selviytymismahdollisuuksia ensimmäisestä elinvuodestaan”, kertoo luonnonsuojelun erityisasiantuntija Jukka Ikonen Metsähallituksen luontopalveluista tiedotteessa.

Naalin pesinnät ovat onnistuneet tänä vuonna hyvin myös Norjan ja Ruotsin tunturialueilla, Käsivarren ympäristössä ja Varangin niemimaalla.

Naalin suojelutyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä Ruotsin ja Norjan kanssa. Naalin elinalueenaan käyttämät tunturiylängöt sijaitsevat suurelta osin maiden raja-alueilla, minkä vuoksi naalikanta on maiden yhteinen.