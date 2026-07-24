EU helpottunut Trumpin uusista tulleista – astuvat voimaan perjantaina Uusien tuontitullien on määrä astua voimaan perjantaina. Muun muassa EU:lle ollaan asettamassa 10 prosentin tuontitulli.

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Kontteja purettiin laivasta Floridan Fort Lauderdalessa huhtikuussa. Kuvituskuva. AFP/LEHTIKUVA.

Yhdysvaltojen ilmoittamat uudet tullit ovat saaneet nopeasti osakseen tuomitsevia reaktioita niiden kohteeksi joutuneilta mailta.

Yhdysvallat on asettamassa uusia tulleja yli 60 kauppakumppanilleen. Asiasta kertoi maan kauppaedustaja Jamieson Greer torstaina Yhdysvaltain aikaa.

Japani ilmoitti pahoittelevansa tullien käyttöönottoa. Australian kauppaministeri puolestaan kuvaili niitä perusteettomiksi.

Kiinan ulkoministeriön tiedottaja totesi, että Kiina vastustaa kaikkia yksipuolisten tullitoimien muotoja ja varoitti, että kauppasodat eivät ole minkään osapuolen etujen mukaisia.

Ainoastaan Euroopan unioni suhtautui ilmoitukseen helpottuneesti ja totesi uusien tullien olevan EU:n ja Yhdysvaltojen yhteisessä julkilausumassa sovittujen Yhdysvaltain tullisitoumusten mukaisia.

Perusteena pakkotyön vastaiset toimet

Uusien tullien on määrä korvata presidentti Donald Trumpin aiemmin tänä vuonna ilmoittamat tullit, jotka ovat umpeutumassa.

Uusien 10–12,5 prosentin tuontitullien on määrä astua voimaan perjantaina. Yhdysvallat perustelee tulleja pakkotyön vastaisilla toimilla.

”Yhdysvalloilla on ollut pakkotyön tuontikielto lähes vuosisadan ajan, ja se valvoo sitä tiukasti. On jo korkea aika kauppakumppaneidemme tehdä samoin”, kauppaedustaja Greer sanoi tullit esitellessään.

Yhdysvaltain hallinnon mukaan alempaa 10 prosentin tullia sovelletaan niiden kauppakumppanien kohdalla, jotka ovat ottaneet käyttöön pakkotyön kiellon. EU:n lisäksi tällä listalla ovat muun muassa Kanada ja Britannia.

Osalle maista Yhdysvallat aikoo sen sijaan asettaa verrattain korkeammat tullit. Tämä 12,5 prosentin tulli koskee muun muassa Kiinaa ja Japania.

Trump paikkailee helmikuista takaiskua

Uusilla toimilla ei ole vaikutusta aiemmin ilmoitettuihin muun muassa terästä ja alumiinia koskeviin täsmennettyihin tulleihin. Yhdysvaltalaisen virkamiehen mukaan uusilta tulleilta vapautetaan myös Yhdysvaltain, Meksikon ja Kanadan välisen vapaakauppasopimuksen alaiset tuotteet.

Trump koki takaiskun helmikuussa, kun Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi useita hänen asettamiaan tulleja. Tämän jälkeen hallinto asetti uusia 150 päivän tulleja, joiden on määrä umpeutua perjantaina.

Yhdysvaltain hallinnolla on lisäksi käynnissä joidenkin kauppakumppanien osalta selvityksiä, jotka voivat johtaa lisätulleihin.

Trump on viime aikoina todistanut tullipolitiikkansa olevan yhä varsin tempoilevaa. Viime viikolla Yhdysvallat ilmoitti 25 prosentin tuontitullista Brasilialle. Tällä viikolla Trump puolestaan määräsi uudet 50 prosentin tuontitullit monille kanadalaistuotteille.