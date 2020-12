Orpo: Caruna-kauppa oli virhe – "Se on hyvä myöntää"

Kimmo Haimi

Petteri Orpo jänisjahdin tauolla MTK:n Kettulassa maaliskuussa 2019.

Sähkön siirtohinta on pidettävä kohtuullisena haja-asutusalueella, arvioi kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. Taustalla on Fortumin sähköverkkokauppa vuodelta 2014, jonka jälkeen siirtohinnat ovat nousseet voimakkaasti.

"On hyvä myöntää, että Caruna-kauppa oli virhe", Orpo sanoi.

Orpo kommentoi Caruna-kauppoja osana kokoomuksen maaseutuseminaaria. Etäyhteydellä pidetty "kokoomuksen tupailta maa- ja metsätaloudesta" veti noin 60 osallistujaa.

Fortum myi sähköverkkobisneksen vuonna 2014. Kokoomus oli tuolloin pääministeripuolue.

Tapahtumassa Orpo toisti saman, mikä MT:n selvityksessä nousi alkuviikolla esille. Kokoomus haluaa selvittää kaksoiskuntalaisuuden.

"Korona on näyttänyt, että töitä voi tehdä mistä vai. Vihdoin on kääntynyt niin, että on ruvettu palaamaan maaseudulle. Se pitää käyttää hyväksi."

Siksi tarvitaan hyvät tietoliikenneyhteydet.

"Kotia pidetään entisellä mökkipaikkakunnalla. Se voi muuttaa tulevaisuudessa yhteiskunnan logiikkaa."

Turve herätti tapahtumassa keskustelua. Usea linjoilla kuunnellut kommentoi turvetta ja käytön alasajo huolestutti.

"Energiaturpeen käyttö vähenee, mutta muuten sen asema on säilytettävä", kansanedustaja Janne Sankelo linjasi. Sankelo on puolueen maa- ja metsätalouspoliittisen verkoston puheenjohtaja.

Erityisesti kuivike- ja kasvuturpeen asema askarrutti.

"Jos alueesta otetaan vain pintakerroksista kuivike ja kasvuturve, eli vaaleat turpeet, ja energiaturve jää käyttämättä, kannattaako se lainkaan", Sankelo mietti.

"Pitää ehkä määritellä energiaturpeen taso huoltovarmuudessa. Merkittävä käyttö loppuu, mutta se kertoo, että jotain jää. Mistä jäävät osaajat?", Sankelo jatkoi.

Orpo käytti tilaisuutta hyväksi ja kritisoi hallitusta Haavisto äänestyksestä. Hampaissa oli erityisesti keskusta.

Hallitus sai kuitenkin myös kehuja Orpolta. Hän pitää teiden kuntoa tärkeänä maaseudulle.

"Kiitos hallitukselle, että korotettua teiden korjaamisen tukea ja korjausvelan purkamista on jatkettu ja uusia tiehankkeita aloitettu."

Polttoaineveron korotusta kokoomus ei tue.

"Kepillä ei saada autoilua vähenemään. Suurimmassa osassa suomea bussilla ei pääse. Polttoaineveron nosto ei vähennä autoilua, vaan on maalla asuvien kukkarosta poissa", Orpo sanoi.

Osallistujat pohtivat myös, miten metsä voisi näkyä kokoomuksen kuntavaaleissa. Sankelo myönsi, että maaseutuviestissä on parantamisen varaa.

"Täytyy lyödä kovemmin rumpua maaseudun puolesta. Se päivä on lähempänä, että meillä on taas vastuu maa- ja metsätalouspolitiikasta", Sankelo sanoi.

Sankelon mukaan puolueen kanta esimerkiksi susiin ja valkoposkihanhiin oli selkeä.

"Kannatamme susien kannanhoidollista metsästystä. Valkoposkihanhet metsästyslain piiriin ja jos sellaisen haluaa pataan, sekin minulle käy."

