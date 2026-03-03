Viime vuoden lobatuin poliitikko on työministeri Matias Marttinen (kok.), selviää Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) avoimuusrekisteriin ilmoitetuista tiedoista. Toiseksi eniten mainintoja keräsi kokoomuksen ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.). Kolmantena on elinkeinoministeri Sakari Puisto (ps.).
Marttinen mainittiin 931 kertaa ja Multala 796 kertaa. Puisto mainittiin rekisterissä 647 kertaa.
Vaikuttamistoiminnassa ylivoimaisesti yleisin yhteydenpidon tapa oli sähköposti, mutta paljon oli myös tapaamisia ja verkkotapaamisia.
”Rekisteriin tehtyjen toimintailmoitusten perusteella yksi lobatuimmista hankkeista vuonna 2025 vaikuttaisi olevan uusi alueidenkäyttölaki, sillä se keräsi eniten mainintoja”, kertoo ylitarkastaja Ines Gullichsen VTV:ltä tiedotteessa.
Alueidenkäyttölaissa määritellään, kuinka lähelle asutusta voidaan rakentaa tuulivoimaa. Ympäristöministeriön verkkosivujen mukaan lakiesitys on antaa eduskunnalle huhtikuun viimeisellä viikolla.
Toiseksi eniten mainintoja sai hankintalain uudistamishanke ja kolmanneksi eniten rahapelijärjestelmän uudistamishanke.
Eduskunnan käsittelyssä olevan hankintalain tavoite on lisätä kilpailua julkisissa hankinnoissa. Uuden rahapelilain myötä puolestaan Veikkauksen yksinoikeus rahapelien järjestämiseen päättyy ja esimerkiksi verkon raha-automaatti- ja kasinopelit avataan kilpailulle.
Noin 1 070 organisaatiota teki toimintailmoituksen avoimuusrekisteriin määräaikaan mennessä, mutta määräajasta myöhästyi noin 160 organisaatiota, joten tiedot täydentyvät vielä lähiaikoina.
Toisaalta jopa noin 40 prosenttia organisaatioista on ilmoittanut vaikuttamistoimintansa niin pienimuotoiseksi tai olemattomaksi, ettei siitä tarvitse antaa tietoja.
Vaikuttamistoiminnasta on ilmoitettava, jos se sisältää yhteensä yli viisi erillistä yhteydenottoa eduskuntaan tai ministeriöihin kalenterivuoden aikana.
