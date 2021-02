Maaseutu- ja erävihreiden Hölttä avaa vihreiden kuntavaaliohjelmaa: "15 minuutin kunta tärkeä tavoite osassa Suomea, mutta on paljon kuntia, joissa ei voi toteutua"

Petteri Kivimäki

"Vartin kunta on hyvä tavoite osalla alueista, muttei missään nimessä kaikkialla", korostaa maaseutu- ja erävihreiden Minna Hölttä. Kuva on Kivijärveltä pohjoisesta Keski-Suomesta, jonne kaavaillaan neljän kunnan liitosta.

Maaseutu- ja erävihreiden puheenjohtaja Minna Hölttä ei näe ristiriitaa vihreiden kuntavaaliohjelmassa, jossa yhtenä tavoitteena on 15 minuutin kunta. Se siis tarkoittaisi palvelujen saatavuutta vartin sisällä kuntalaisen kotoa.

"On paljon isohkoja kuntia ja pikkukaupunkeja, joissa voitaisiin lähteä suunnittelemaan asioita niin, että palvelut ja luonto ovat lähellä ja saavutettavissa. Mutta on paljon kuntia, joissa se ei voi toteutua", hän painottaa.

"Se on Espooseen ja pääkaupunkiseudulle sopiva. Täällä Pirkanmaallakin voitaisiin kuntarakennetta ja palveluja lähteä ajattelemaan sen mukaan", Valkeakoskella asuva Hölttä toteaa.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo nosti 15 minuutin kunnan ajatuksen esiin Espoossa lauantaina.

Hölttä painottaa, että viesti oli kohdistettu nimenomaan Espoon kuntavaalien paikalliskampanjaan.

"Se ei kuitenkaan ole puolueen koko Suomea koskeva kuntavaalitavoite.”

"Suomi on iso maa ja meillä on valtavia eroja asutuksen osalta. Se tiedostetaan meidän kuntapoliittisessa ohjelmassa samoin kuin reilun muutoksen ohjelmassa. Tavoite ei suinkaan ole se, että yritettäisiin pakottaa kaikki kunnat yhteen malliin. Etäisyydet, elinkeinorakenne ja kaikki muu kunnissa on niin erilaista."

Puolueen syksyllä lanseeraamassa reilun muutoksen ohjelmassa ehdotetaan keinoja hiilineutraaliin yhteiskuntaan pääsemiseksi.

Ohisalon sitaatti liikkumisesta kävellen, pyörällä tai julkisella samoin kuin hiilineutraalin liikenteen termi tuottavat herkästi ajatuksen, että vihreät tähtää autottomuuteen.

Hölttä kumoaa tämän. Jälleen tilanteet eri puolella Suomea ovat kovin erilaisia.

"Tavoitteena ei voi olla autottomuus. Ihmisten on pakko päästä liikkumaan. Joukkoliikennettä ei ole yksinkertaista mahdollista, kannattavaa eikä järkevää tehdä kaikkialle. Eikä sekään ole nykyisellään edes välttämättä hiilineutraalia."

Liikenteen päästöjä tulee vähentää, mutta keinoja on siihenkin monia ja niitä tarvitaan rinnan.

Suurimpien kaupunkien asiat nousevat herkästi valtakunnan politiikassa ja tavoitteissa esiin. Yksityisautoilua on järkevää pyrkiä vähentämään siellä, missä joukkoliikennettä on. Pääkaupunkiseudulla autottomuus on Minna Höltän mukaan esimerkiksi ihan realistinen tavoite.

"On paljon alueita, joissa ilman yksityisautoa ei pääse mihinkään. Meillä on ajatus, että kun vaihdetaan autoa, olisi mahdollisuus valita vähäpäästöisempi", maaseutu- ja erävihreiden puheenjohtaja sanoo.

Hän toteaa elävänsä itsekin tilanteessa, jossa auto on välttämätön eikä auton vaihto ole ajankohtainen. Kun sen aika on, vaihto tulee vähemmän päästävään.

Höltän mielestä liian vähän pidetään esillä kotimaista biokaasua.

"Se voisi toimia moottorina sille, että vanhoja autoja voisi muuntaa kaasulle. Se on yksi väylä vähäpäästöisyyteen ja voi samalla tuoda uudenlaista kannattavuutta maataloudelle."

