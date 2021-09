Saksan liittopäivävaalit järjestetään sunnuntaina, SPD:stä ennustetaan vaalivoittajaa

Jarno Mela

Angela Merkel astuu sivuun Saksan liittopäivävaalien jälkeen.

Saksan liittopäivävaaleissa ratkeaa hallituksen kokoonpano. Samalla valitaan seuraaja liittokansleri Angela Merkelille, joka astuu sivuun vaalien jälkeen.

Ehdokkaita Merkelin seuraajaksi ovat CDU:n Armin Laschet, SPD:n Olaf Scholz, vihreiden Annalena Baerbock, FDP:n Christian Lindner, AfD:n Alice Weildel ja Tino Chrupalla sekä vasemmiston Janine Wissler ja Dietmar Bartsch.

Vahvimmilla ehdokkaista ovat Scholz ja Laschet. Iskuetäisyydellä on myös vihreiden Baerbock.

Merkelin puolue CDU on yhdessä baijerilaisen sisarpuolueensa CSU:n tuella ollut Saksan suurin puolue vuodesta 2005 lähtien. Sunnuntain vaalien todennäköisin voittaja on kuitenkin SPD, joka on ohittanut mielipidemittauksissa CDU:n.

Kevään mielipidemittauksissa suosituin puolue vihreät putosi syksyllä kolmanneksi, vaikka iso osa saksalaisista nimeää ilmastonmuutoksen maan tärkeimmäksi ongelmaksi.

Ilmastonmuutoksen lisäksi äänestäjien huolet koskevat maahanmuuttoa ja koronaviruspandemian aiheuttamaa kriisiä. Puolueiden tavoitteet eivät eroa toisistaan paljoakaan. Sen sijaan keinot tavoitteiden saavuttamiseksi vaihtelevat.

CDU kannattaa kovaa talouskuria, vihreät haluavat investoida velkarahalla infrastruktuuriin ja kouluihin. SPD on jossain siinä välillä.

Demarit ja vihreät suhtautuvat CDU:ta myötämielisemmin EU:n yhteisen talouspolitiikan syventämiseen. Myös suhtautuminen maahanmuuttopolitiikkaan on CDU:lla tiukempi kuin SPD:llä ja vihreillä.