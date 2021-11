Hallitukselta ei ole tulossa tukipakettia maatalouden kriisiin – painetta halutaan kasata markkinoille

Velkaisimpien tilojen takauksiin liittyvää apua on suunnitteilla. Ensi kevään lannoitehankinnat voivat olla monen tilan kulminaatiopiste.

Kuvat: Kari Salonen, Jussi Knaapi, Lari Lievonen, Jaana Kankaanpää / Kuvitus: Juho Leskinen

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän mukaan markkinoiden on korjattava maatalouden talouskriisi. "Teollisuus ja kauppa töihin." MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila esittää, että nykyisiä pitkiä sopimuskausia lyhennettäisiin.

Valtiolla ei ole valmisteilla tukipakettia maatalouden huonon satovuoden ja kustannusten nousun kompensaatioksi tuottajille.

"Suunnitteilla on apua, joka liittyy lainojen takauksiin, jotta pystytään turvaamaan tilojen rahoitus. Etsitään keinoja, joilla tuetaan kaikkein suurimmassa ahdingossa olevia velkaisia tiloja", maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) sanoo.

Varsinaisesta tukipaketista ei kuitenkaan ole kyse. Leppä ei ota kantaa avun euromäärästä.

"Siihen on liian aikaista ottaa kantaa. Aikataulu on niin pikaisesti kuin mahdollista."

Valmistelua tarvitaan, sillä valmista mallia ei ole olemassa. Lepän mukaan tukipaketeilla ei tilannetta korjata.

"Pääpainon pitää olla markkinoiden toimivuudessa ja tuottajahintojen nousussa. Ja että ne kulkevat yhtä jalkaa kustannusten nousun kanssa. Se ei ole välttämättä hidas tie, jos niin halutaan. Teollisuus ja kauppa töihin, se on minun viestini. Nyt ei enää puhe auta", Leppä patistaa markkinoita.

MTK:n maatalousjohtaja Johan Åberg arvioi, että takausten avaaminen vaatisi Makeran pääomittamista noin 10–20 miljoonalla eurolla.

Åbergin mukaan maatalouden talouskriisiin ei ole paljoa uutta tiedossa Lepän kanssa lokakuussa pidetyn kriisikokouksen jälkeen.

"Meillä on sovittuna tapaaminen Lepän erityisavustajan kanssa, joka on nimetty seuraamaan talouskriisiä. Ministeriössä aikaisempiin märkyyteen ja kuivuuteen liittyviin kriiseihin verrattuna nyt suhtautuminen on löysempi. Ei ole aktiviteettia ministeriön suunnalta."

Kriisikokouksessa listattiin lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteitä. MTK:n johtokunta pohti taloustilannetta keskiviikon kokouksessa.

"Aika huolestuttavalta näyttää. Pikaisia toimenpiteitä, jotka auttaisivat muutaman kuukauden aikavälillä, ei näytä löytyvän. Eikö löydy mielikuvitusta löytää koronarahoista jotain maatalouteen", johtokunnan toinen puheenjohtaja Mauno Ylinen kysyi.

Maatalous ei kuulunut koronatukien toimialoihin. Tosin koronan alkuvaiheessa kriisi ei osunut maatalouteen. Sen jälkeen tilanne on kriisiytynyt.

Toisaalta kriisituki antaa markkinoille signaalin, että ongelma hoidetaan sitä kautta ja paine markkinoita vastaan vähenee, johtokunnan jäsen Kati Partanen mietti.

"Ehdottomasti suurin paine markkinoille. Tuntuu siltä että kuluttajilla tahtoa olisi, mutta millä sen saa käytäntöön, on epäselvää", Partanen sanoi.

MT kertoi 3.11., että enemmistö suomalaisista maksaisi ruuasta enemmän, jos se turvaisi viljelijän toimeentulon.

Monelle tilalle kulminaatiopiste voi olla lannoitteiden hankita ensi keväänä. Ongelma voi olla laajempi kuin vain taloudellinen. Tavaraa ei ehkä ole.

"Ei ole pelkkä kannattavuus, vaan voi tulla totaalinen stoppi, että markkinoilta ei löydy lannoitteita", MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin sanoi.

Eniten kannatusta olisi tuelle sikatiloille, sillä niiden tilanne on moniongelmainen. Euroopan komissio sallii kansallisen tuen vaikean markkinatilanteen auttamiseksi.

Johtokunnan nuorten edustaja Kaisa Rantasalo kertoi terveisiä tunnelmista nuorten viikonlopun syysparlamentista.

"Siellä huomasi jälleennäkemisen riemun ja miten suuri tarve on kokoontua. Mutta myös kuuli viestejä, että suurimmassa ahdingossa ovat ne, jota ovat eniten investoineet ja kehittäneet tilaa."

Åberg kertoi, että EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) seuraavan kauden työ on vielä kesken, vaikka valmista pitäisi olla joulukuussa.

Esimerkiksi koko kokonaisuuden sovittaminen yhteen on tehtävä vielä syksyn aikana. Myöskään vihreästä arkkitehtuurista ei ole mitään päätöksiä.

Kansallisten lakien lausuntovaihe on suunniteltu ensi vuoden touko-kesäkuulle.

Lue myös:

"Ministeri totesi, että jos ei hyvällä niin sitten pahalla" – MTK:n Marttila vaatii maataloustuottajien talousahdingon lievittämiseksi lakiin lyhyempiä sopimusjaksoja, jos muut keinot eivät auta

MTK:n Marttila: Maatalouden kannattavuuskriisi korjataan markkinoilla – "Ei ole sellaista vaihtoehtoa, että valtio pelastaa ja kaikki jatkuu ennallaan"