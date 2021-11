Hopeareunus on, että taksonomia menee todennäköisesti Euroopassa läpi, totesi ministeri Emma Kari vihreiden pettymyksestä EU-metsälinjauksessa

Sari Gustafsson

Tuore ministeri Emma Kari puhui puoluevaltuuskunnalle lauantaina.

Ympäristö- ja ilmastoministerin tehtävät tällä viikolla aloittanut Emma Kari (vihr.) palasi puoluevaltuuskunnalle pitämässään puheessa hallitusta repineeseen taksonomiakysymykseen. Hallitus päätyi tällä viikolla vastustamaan EU:n esitystä kestävän rahoituksen taksonomiasta.

"Me vihreät jäimme hallituksessa tässä asiassa vähemmistöön. Hopeareunus on se, että taksonomia menee todennäköisesti silti läpi. Se on vetoapua Euroopasta ja välillä me Suomessakin sitä tarvitaan."

Karin mukaan Suomen pitää näyttäytyä ilmastotekoja eteenpäin vievänä voimana kotimaassa, EU:ssa ja laajemminkin.

"Siksi olisi tärkeää, että Suomi tukisi EU:n taksonomiaesitystä, vaikka se ei täydellinen olekaan."

Kari totesi, että näitä toimia Suomessa usein vastustetaan yritysten edun varjolla. "Uskon kuitenkin, että ilmastotoimien edistäminen on pitkällä tähtäimellä myös suomalaisten yritysten etu. Maamme on pullollaan sitä osaamista, jota kestävämmän talouden rakentaminen vaatii."

Hän vakuutti, että suomalaiset yritykset kyllä pärjäävät.

Näitä toimia Suomessa usein vastustetaan yritysten edun varjolla. Uskon kuitenkin, että ilmastotoimien edistäminen on pitkällä tähtäimellä myös suomalaisten yritysten etu.

Lue myös:

Keskustan kanta voitti: Valtioneuvosto vastustaa taksonomia-asetuksen ilmastoa koskevaa säädösehdotusta – metsätalouden yksityiskohtaisen säätelyn pysyttävä jäsenmaiden vallassa

Vihreiden Harjanteen mukaan EU:n kestävän rahoituksen taksonomia ei ole puolueelle hallituskysymys: "Kyllä vihreät aikovat tässä hallituksessa olla"

Saramo: "Oppositio asettuisi kummalliseen valoon, jos se tekisi välikysymyksen" – vasemmistoliitto tukee hallitusta