Vihreiden Atte Harjanne pitää kevään ilmastoperälaudasta kiinni – "Olisi outo ajatus, että tarkastelu tulisi liian aikaisin", hän kommentoi Juha Sipilälle

Kari Salonen

Ilmastohätätilaa julistava Elokapina-liike osoitti mieltään vuosi sitten Helsingissä.

Sanna Marinin (sd.) hallitus sopi syksyllä ilmastotoimille asetetusta perälaudasta, kun tutkijat ovat arvioineet nykyisten päätösten vaikutukset.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne viittaa hallituksen syksyllä tekemään sopimukseen.

"Ilmastoperälauta pitää ja hallituksen sopimus pitää. Olisi outo ajatus että tarkastelu keväällä tulisi liian aikaisin. Tästä lähdetään ja huolehditaan, että tavoite pysyy. Jos jokin keino ei maistu, niin uusia tilalle", Harjanne kommentoi asiaa MT:lle.

Harjanteen mukaan päästöjä pitää leikata sekä nopeasti että huolehtia, että kehitys jatkuu myös pitkällä aikavälillä. 2035 hiilineutraaliustavoite on hänen mukaansa pidettävä.

"Ei ole niin, että ilmastotoimet ovat aina sosiaalisesti kestämättömiä. Haasteita moniin toki liittyy, ja nyt kaivataankin aloitteita siitä, että kaikki toteutuu taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla", Harjanne jatkaa.

Päästökaupan turvealalle aiheuttamat ongelmat ovat Harjanteen mielestä monisyisiä. Tukien maksatus vaatii lainsäätämistä, mikä on hidastanut prosessia.

"Jaan alan yrittäjien huolen. Nyt pitää katsoa, että muutos on hyväksytty ja reilu. Meillä on vallinnut polkuriippuvuus, että tätä voi jatkaa. Olisi pitänyt hallitummin kannustaa toimijoita aiemmin suuntautumaan muuhun, nyt muutos tuli nopeasti – erityisesti päästökaupan vaikutuksen takia."

Harjanteen mielestä pitää katsoa, että tukipaketti toteutuu ja ettei alan yrittäjien taakka käy kohtuuttomaksi, eli pidetään se mitä luvataan.

"Maatalouteen ilmastotoimissa liittyy se, että kaikki ei alalla voi muuttua heti. Siksi on aloitettava ajoissa ja luotava skaalattava ja kestäviä käytäntöjä. Jos ne jätetään tekemättä, päätöksistä vain tulee vaikeampia ajan kanssa myöhemmin", Harjanne pohtii.

Teknologia auttaa diplomi-insinöörikoulutuksen saaneen Harjanteen mukaan paljon, mutta tarvitaan myös poliittinen signaali, joka ohjaa kehitystä.

Syksyn budjettiriihessä hallitus ei tehnyt esitystä polttoaineiden veronkorotuksista. Harjanne ei ota kantaa veroihin, mutta näkee autojen käyttämisen välttämättömäksi maaseudulla.

"Kukaan ei ole tulossa hakemaan autoa pois, isossa osassa Suomea se on välttämätön kulkuväline – ei siitä ole epäselvää. Tässä on kyseessä siirtymä, miten päästään nopeasti eroon fossiilisista polttoaineista. Polttoaineiden hintaan vaikuttavat tekijät eivät ole vain meidän käsissämme. Sen takia juuri on tärkeä päästä pois tuontifossiilisista polttoaineista", Harjanne sanoo.

Ilmastotoimissa olisi Harjanteen mukaan hyvä tehdä globaalisti skaalautuvia ratkaisuja. "Tarvitaan paljon lisää päästötöntä energiatuotantoa, jotta siirtymä ei jää infrasta. "Ei pitäisi niinkään vertailla yksittäisiä toimialoja, kuten liikenne tai maatalous, kun kaikilla aloilla täytyy päästä päästöistä. On tietysti olemassa matalammalla ja korkeammalla riippuvia hedelmiä, mutta kaikkien alojen tarkastelua tarvitaan."

Lue myös:

Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Juha Sipilä: "Keväällä ei tarvita lisää ilmastopäätöksiä eikä polttoaineiden veronkorotuksia"