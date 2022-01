Eero Heinäluoma: Suomen Nato-ovi ei ole sulkeutumassa, eikä Ukrainan avautumassa

Hanna Linnove

Nato ei sulje laajentumisoveaan tulevissa neuvotteluissa Yhdysvaltain ja Venäjän välillä, arvioi Eero Heinäluoma.

Maanantaina alkavissa Venäjän ja Yhdysvaltain neuvotteluissa Naton laajentumispolitiikka jää ennalleen, ennustaa Eero Heinäluoma MT:n kolumnissaan.

"Yksi asia on varma: maanantaina käynnistyvistä neuvotteluista ei ole tulossa lupausta sotilasliitto Naton laajentumisoven sulkeutumisesta. Yhtä vähän tulossa on Ukrainan pääsy Naton jäseneksi lähivuosina. Sen sijaan neuvotteluiden tulos voi viedä Minskin sopimusta viedään eteenpäin, vähentää jännitteitä ylipäänsä ja vahvistaa käytännön luottamusta lisääviä mekanismeja."

Neuvottelut jatkuvat Nato–Venäjä-neuvoston kokouksella keskiviikkona ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön kokouksella torstaina.

Heinäluoman mukaan neuvotteluyhteys on myönteinen asia. EU:n kapea rooli kuitenkin näkyy.

"On enemmän kuin myönteistä, että neuvotteluyhteys on avattu nopeasti ja siinä ovat laajasti mukana kaikki keskeiset toimijat. Euroopan Unionille olisi toivonut keskusteluihin omaa tuoliansa, mutta nyt EU on läsnä jäsenmaidensa kautta. Neuvotteluasetelma kertoo, ettei EU ole sotilaallinen toimija."

Heinäluoma huomauttaa, että vaalit saattavat kaventaa Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin liikkumatilaa jatkossa.

"Tiedossa on, että syksyllä on edessä Yhdysvaltain kongressin välivaalit ja tuon vaalitaistelun alkaessa Yhdysvaltain presidentin mielenkiinto siirtyy Euroopan asioista kotimaahan. Moni tarkkailija pitää mahdollisena, että republikaanit ottavat uudelleen haltuunsa senaatin, ehkä jopa edustajahuoneen enemmistön, minkä jälkeen presidentti Bidenin ulkopoliittinen liikkumatila kapenisi entisestään."

Suomen on hyvä jatkaa vakaan ulkopolitiikan tiellä, Heinäluoma kirjoittaa.

"Silläkin on merkitystä, että emme omilla toimillamme vedä itseämme pelinappulaksi ja että ymmärrämme omissa toimissamme vakauden merkityksen juuri levottomina aikoina."

Lue koko kolumni:

Eero Heinäluoman kolumni: Maltti on valttia