Pirkanmaalla kokoomus ja SDP kisaavat kärkipaikasta, kokoomus ennakkoäänissä ykkönen Länsi-Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa

LEHTIKUVA / Jussi Nukari

Tänään Suomessa on äänestetty aluevaaleissa.

Pirkanmaan hyvinvointialueella kokoomus pitää kärkipaikkaa aluevaalien ääntenlaskennan alkuvaiheessa. Kello 20:een mennessä lasketuista ennakkoäänistä kokoomus on saanut 25,8 prosenttia ja SDP 24,1 prosenttia. Kolmantena on vasemmistoliitto 12,1 prosentilla.

Perussuomalaisten ääniosuus on 10,2, vihreiden 9,8 ja keskustan 9,0 prosenttia.

Ennakkoäänten perusteella Pirkanmaan ääniharavat ovat Tampereen entinen pormestari Lauri Lyly (sd.) ja nykyinen pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok.). Myös SDP:n Ilmari Nurminen ja vasemmistoliiton Anna Kontula ovat keränneet paljon ääniä.

Kokoomus johtaa odotetusti aluevaalien ääntenlaskua Länsi-Uudellamaalla, kun äänistä on laskettu reilu kolmannes. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen suurin kaupunki on Espoo, joka on perinteisesti ollut kokoomuksen vahvimpia linnakkeita Suomessa.

Kokoomus on kerännyt tähän mennessä lasketuista äänistä reilut 32 prosenttia. Kakkossijalla on SDP vajaalla 18 prosentilla ja kolmantena RKP runsaalla 16 prosentilla.

Neljäntenä alueen ääntenlaskussa on vihreät ja viidentenä perussuomalaiset.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella kokoomus on ennakkoäänissä aluevaalien suurin puolue. Kello 20:een mennessä lasketuista ennakkoäänistä kokoomus on kerännyt 23,8 prosenttia ja SDP 20,6 prosenttia.

Seuraavina tulevat keskusta 13,9 prosentin ja vasemmistoliitto 13,7 prosentin ääniosuuksilla. Vihreät on saanut lasketuista äänistä 9,1 prosenttia ja perussuomalaiset 8,6 prosenttia. RKP:n lukema on 5,5 prosenttia.

Varsinais-Suomessa suurimman henkilökohtaisen äänisaaliin ovat tässä vaiheessa ääntenlaskentaa keränneet SDP:n kansanedustaja Aki Lindén sekä vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.