Tältä tuntuu tavallinen korona – "Nyt ymmärrän, miksi vessapaperia hamstrattiin"

Median korona on tehohoitoa, kuolemaa ja kasvotonta uhkaa. Kotona sairastetaan lyijynraskasta väsymystä ja ripulia.

Kyhjötän sohvannurkassa ja taistelen yökötystä vastaan. Käden ulottuvilla on kolme lasia: vissyä, kokista, inkiväärishottia. Pää kumisee tukkoisena, ja vain kipulääke saa hetkeksi olon tuntumaan siedettävältä. Alkupäivien kova kuume on onneksi hellittänyt. Tällaiselta siis tuntuu ”lyijynraskas väsymys”, mietin.

Sairastan ihan tavallista koronaa. Näin kertoi minulle soittanut terveydenhoitaja.

Terveyskeskuksesta soitetaan kotiin joka päivä. Olen kuulemma tuorein positiiviseksi testattu, joten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronakartasta päättelen olevani kotikaupunkini koronapotilas numero 43.

Kun vihdoin kolmannella yrittämällä pääsin testiin, samana päivänä Suomessa todettiin 76 uutta tartuntaa. Kaikkiaan 2 251 ihmistä testattiin tuona päivänä. Siihen mennessä maassa on todettu 3 764 koronatartuntaa.

Kun avaa television, siellä kerrotaan edellisen päivän koronakuolemat. Uutisissa korona kuvitetaan suojavarusteisiin kietoutuneina hoitajina ja lääkäreinä, jotka pörräävät hengityskoneiden ympärillä.

Median korona on tehohoitoa, kuolemaa ja kasvotonta uhkaa. Viranomaisten korona on tilastoja, kumulatiivisia käyriä ja pylväsdiagrammeja. THL:n sivuilla listataan taudin oireet ja neuvotaan tilaamaan ambulanssi, jos yleiskunto romahtaa.

Kun olen saanut diagnoosin, etsin netistä potilaiden kokemuksia. Julkkikset kertovat dramaattisista taudinkuvistaan, sairaalaan joutuneet epätoivon hetkistään ja ihmeeltä tuntuneista toipumisistaan. Haasteltaviksi näyttävät kelpaavan ne tavikset, joiden tauti etenee dramaattiseksi tyyliin: ”Luulin olevani jo terve, sitten tuli romahdus!”

Missään ei kerrota, miltä tavallinen korona tuntuu. Miten välillä olo on väsymystä lukuun ottamatta melkein ok, muutaman tunnin päästä todella raskas. Nyt vasta ymmärrän, miksi vessapaperia hamstrattiin. Vessapaperin loppuminen on aidosti suurempi riski kuin hengityskoneeseen joutuminen.

Kun olet ripuloinut viidettä päivää, niin vessapaperi siirtyy karanteenipotilaan kauppatilaukseen jäätelön ja suolakurkun sekaan. Oksettava olo tekee sen, että pystyy syömään vain jotain vähän kerrallaan. Hajuaisti on kadonnut, mutta suussa sentään vielä erotan makean ja suolaisen.

Terveydenhoitaja kannustaa ja sanoo, että toisella sairausviikolla tavallinen korona alkaa kääntyä voiton puolelle. Käännettä edeltää monella hetkellinen voinnin heikkeneminen. Tämä on kuulemma ”pöytälaatikkotietoa” eli hoitajien arkikokemusta.

”Koeta jaksaa, me soitetaan taas huomenna!”

Kaiken pelottavan keskellä tartun tärkeisiin sanoihin. Hyvinvointivaltiolle kiitos näistä puhelinsoitoista!

Ulla Järvi on halikkolainen tiedetoimittaja ja viestinnäntutkija.

