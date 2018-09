Uponor on valmistanut historiansa aikana niin jääkaappeja kuin nojatuolejakin – paras osaaminen löytyi muoviputkista

Nykyisen pörssinoteeratun Uponorin tarinalla on monta alkua. Niistä ensimmäinen sijoittuu Lahteen, vuoteen 1918. Puuseppä Aukusti Asko-Avonius perusti silloin pienen huonekaluja valmistavan verstaansa.

Perimätiedon mukaan ensimmäinen yhtiön valmistama esine olisi ollut ruumisarkku. Sille varmasti löytyi käyttöä, sillä sisällissodan aikaan Lahdessa sijaitsi Hennalan vankileiri.

Puuhuonekaluja valmistava tehdas laajensi toimintansa kodinkoneisiin ja metallituotteisiin, kun vuonna 1938 perustettiin Upo Oy.

Muoviputkien valmistaminen aloitettiin vuonna 1965.

Oy Uponor Ab sai alkunsa 1980-luvun alussa. Vuosikymmenen loppupuolella yhtiö osti ruotsalaisen Wirsbon ja saksalaisen Hewingin. Ostetut yritykset valmistivat lämminvesijärjestelmiä.

Uponor otti harppauksen yhdyskuntatekniikasta kohti talotekniikkaa.

”Toiminta siirtyi maan alta sisätiloihin”, yhtiön toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kertoo.

Pitkän iän salaisuus on toimitusjohtaja Luomakosken mukaan se, että yhtiössä on osattu tunnistaa omat vahvuudet.

Historiansa aikana Uponor on siirtänyt toimintansa painopistettä tuotteisiin, joilla on ollut parhaat mahdollisuudet menestyä, myös globaalisti.

Uponor listautui Helsingin pörssiin vuonna 1988. Nykyään Nasdaq Helsingissä noteeratun Uponor Oyj:n suurin yksittäinen omistaja on Paasikivien perheyritys Oras Invest Oy runsaan 22 prosentin osuudellaan.

Riskit ovat kannattaneet. Uponor on kasvanut puusepänverstaasta yli 4 000 ihmistä työllistäväksi kansainväliseksi konserniksi, joka on alansa johtava lattialämmitys- ja käyttövesijärjestelmien toimittaja Euroopassa ja markkinajohtaja Yhdysvalloissa.

”Joka kolmannessa Yhdysvalloissa valmistuvassa asunnossa on käytetty meidän ratkaisujamme”, Luomakoski kertoo.

Yhdysvalloissa saavutettu asema on pitkän työn tulos.

Uponor lähti valloittamaan Amerikan markkinoita vuonna 1990. Silloin perustettiin tehdas maan keskilännessä sijaitsevaan Minnesotan osavaltioon.

Amerikan markkinoilla vietettyjen vuosikymmenten aikana Uponor on rakentanut mainetta luotettavana yhtiönä. Se tarjoaa muun muassa koulutusta omien järjestelmiensä asentamisessa.

”70 000 yhdysvaltalaista putkimiestä on saanut koulutuksen järjestelmiemme käytöstä”, Luomakoski kertoo.

Kun kansainvälinen finanssikriisi mylläsi maailmanmarkkinoita vuonna 2008, moni yhtiö joutui ahtaalle. Niin myös Uponor, joka joutui sulkemaan käyttövesi- ja lattialämmitysputkia valmistavan tehtaansa Kanadasta.

Yhtiö päätti kuitenkin jatkaa asiakaspalvelun tarjoamista kriisin keskelläkin.

Luomakosken mukaan läsnäolo ja uudet teknologiat ovat antaneet Uponorille mahdollisuuden luoda vahva ja tunnettu brändi kilpailuille Pohjois-Amerikan markkinoille.

Luottamuksesta kertoo muun muassa se, että Uponor on ainoa yhtiö, jonka yhdysvaltainen Manufacturers Alliance on palkinnut kahdesti.

Markkina-alueen laajentaminen on toimitusjohtaja Luomakosken mukaan vaikea kysymys.

Hän kuitenkin arvioi, että Uponorin toiminta tulee vastaisuudessakin keskittymään korkeamman kustannustason länsimaihin.

Osaltaan markkina-alueeseen vaikuttaa Uponorin järjestelmien verrattain korkea hinta. Toisaalta laajenemismahdollisuuksiin vaikuttaa myös se, että esimerkiksi Etelä-Amerikassa ja Afrikan maissa voi törmätä kauppatapoihin, joihin Uponorilla ei haluta törmätä.

”Meidän toiminnassamme ei ole harmaan sävyjä. Olemme suomalainen yhtiö jolla on suomalaiset arvot”, Luomakoski linjaa.

Sitä paitsi tehtävää riittää myös Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Luomakoski kertoo, että puhdistettu vesi ei edes Euroopassa päädy aina juomakelpoisena kuluttajalle asti. Esimerkiksi Ranskassa rakennuksissa on yhä käytössä lyijyputkia, eikä vesijohtovettä voi sen vuoksi juoda.

Ongelmia on myös Yhdysvalloissa. Esimerkiksi Kalifornian osavaltio kärsii toistuvasti vesipulasta.

Luomakosken mukaan Yhdysvalloissa vettä valuu vuosittain hukkaan tuhat miljardia gallonaa. Se vastaa miltei 4 000 miljardia litraa.

Vuotoja tapahtuu esimerkiksi kotien vesikalusteissa, hanoissa ja pöntöissä.

Alan uudet innovaatiot tähtäävätkin tällaisten vuotojen tunnistamiseen.

Luomakoski muistuttaa, että puhdas vesi on rajallinen luonnonvara. Suomessa on helppo unohtaa, että jossain päin maailmaa se on jopa niukka luonnonvara.

Esimerkiksi Etelä-Afrikassa sijaitsevasta Kapkaupungista loppui vesi kesken tänä keväänä.

Uponor on ottanut ongelman käsiteltäväkseen yhdessä kalifornialaisen Belkin International -elektroniikkayhtiön kanssa.

Yhtiöt ovat kehittäneet älyjärjestelmän, joka tarkkailee asunnon vesijohtovesien painetta. Tiedot veden kulumisesta saa suoraan kännykkäsovellukseen.

Keinoälyä hyödyntävä sovellus esimerkiksi oppii, millainen vedenkulutus on normaalia ja milloin on syytä huolestua.

Luomakosken mukaan yhdyskunta- ja talotekniikassa ollaan menossa voimalla kohti datan hyödyntämistä. Näin voidaan löytää ratkaisuja esimerkiksi veden niukkuudesta kärsivillä alueilla.

Datan käyttö mahdollistaa myös veden laadun tarkkailun reaaliajassa. Tieto saadaan esimerkiksi siitä, jos vedestä havaitaan e.coli- tai legionellabakteeria.

Tällaisen seurannan avulla on mahdollista välttää esimerkiksi vuoden 2007 Nokian vesikriisin kaltaiset tilanteet.