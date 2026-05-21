Riihimäellä kadonnut sodanaikainen räjähde löytyi – vaaratiedote peruttuRäjähteen kerrottiin eilen olevan sodanaikainen kranaatti, mutta selvitysten jälkeen se tunnistettiin venäläiseksi sodanaikaiseksi palopommiksi.
Riihimäellä kadonnut räjähde on löytynyt läheltä alkuperäistä löytöpaikkaa, kertoo Hämeen poliisi.
Poliisi on eristänyt alueen ja tehnyt Puolustusvoimille virka-apupyynnön räjähteen raivaamiseksi. Räjähde on tarkoitus raivata tämän päivän aikana.
Asiaa koskeva vaaratiedote on peruttu.
Poliisin mukaan räjähde katosi eilen löytöpaikalta, kun poliisipartio oli poistunut paikalta ja jättänyt räjähteen hetkeksi vartioimatta.
Räjähteen kerrottiin eilen olevan sodanaikainen kranaatti, mutta selvitysten jälkeen se tunnistettiin venäläiseksi sodanaikaiseksi palopommiksi.
