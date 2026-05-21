Metsämarjanpoimijoiden oleskeluluvat tarkassa syynissä, päätöksiä joudutaan odottamaan Luonnonmarjanpoimijoiden oleskelulupien käsittelyssä kiinnitetään erityistä huomiota työperäisen hyväksikäytön ehkäisyyn.

Jaa Kuuntele

Hakemusten käsittelyssä selvitetään tarkasti työsuhteen ja työnantajan tietoja. Kuva: Pekka Fali

Uutiset | Yhteiskunta Maija Ala-Siurua

Viime vuosien aikana esille tulleiden luonnonmarja-alan epäkohtien laajuus ja työperäisen hyväksikäytön tapaukset hidastavat kausityötodistuspyyntöjen ja kausityöoleskelulupahakemusten käsittelyä tänä vuonna, tiedottaa Maahanmuuttovirasto.

Hakemusten käsittelyssä selvitetään tarkasti työsuhteen ja työnantajan tietoja. Oleskelulupaa ei myönnetä, jos työnantajien velvoitteiden hoitamisessa on puutteita.

Maahanmuuttovirasto selvittää hyväksikäytön ehkäisemiseksi esimerkiksi hakijan asemaa ja riippuvuutta työnantajasta, työsuhteen ehtoja ja työnantajan kykyä huolehtia velvoitteistaan.

”Tarvittaessa kuulemme hakijoita ja työnantajia. Näin pyrimme varmistumaan siitä, että kaikki on kunnossa ja työntekijä on tulossa tekemään juuri sitä työtä ja niillä ehdoilla, mitä meille viranomaisille on kerrottu”, kertoo tiedotteessa oleskelulupien ja kausityön prosessinomistaja Tuuli Huhtilainen.

Maahanmuuttovirasto voi tehdä myös pidättäytymispäätöksen työnantajalle. Tämä tarkoittaa, että viranomaiset eivät myönnä 3–12 kuukauden aikana ulkomaalais- tai kausityölain mukaisia lupia työnteon perusteella kyseisen työnantajan palvelukseen.