Rehula vastaa Jauhiaisen kritiikkiin Kuninkuusravien järjestämisvalinnoista: "Pitäisikö olla etukäteen määritellyt avoimet kriteerit? Pitäisi"

Kari Salonen

Juha Rehula toteaa, että konkreettisia esityksiä Kuninkuusravien järjestämisen vähentämisestä ei ole kuultu. Tulevaisuustyöryhmän laskennalliset mallit ovat kuitenkin hänen mukaansa eri asia kuin se, millä perusteilla Kunkkarit myönnetään.

Suomen Hippoksen puheenjohtaja Juha Rehula ymmärtää Lappeenrannan raviradan puheenjohtajan Jyrki Jauhiaisen kritiikin siitä, että kuninkuusravipaikkakuntien valintakriteerit eivät ole selkeät.

"Pitäisikö olla etukäteen määritellyt avoimet kriteerit? Minun vastaus on: pitäisi. Se vähentäisi parran pärinää merkittävästi", Rehula vastaa.

Hän korostaa, että ravitalouden etu olisi ylipäätään sopia yhdessä avoimet ja mitattavat kriteerit sille, mihin suuntaan alalla mennään. Tämän puolesta Hippoksen valtuuskunnassa käytettiin viime viikolla useita tiukkoja puheenvuoroja.

Hän korostaa, että hallituksen kuuluu sääntöjen mukaisesti antaa ehdokkaista esitys valtuuskunnalle, niin myös tällä kertaa.

"Mutta valtuuskunta teki päätöksen. Päätökset eivät ole suinkaan aina järjestön historiassa menneet esitysten mukaan."

Media oli kokouksessa paikalla, ja äänestyksiin edettiin hakijoiden esittelyjen jälkeen käytännössä keskusteluitta. Ainoa keskustelu käytiin jo esityslistan kohdalla siitä, päätetäänkö nyt vain vuosien 2022–2024 vai myös vuoden 2025 paikkakunta.

Vuoden 2025 vaalissa Oulu ohitti Lappeenrannan ja myös Kaustisen, mikä on johtanut osaltaan siihen, että Kaustinen sanoutui alkuviikolla irti pohjoisten ratojen yhteenliittymästä.

Oulun raveja järjestävän Pohjolan hevosystävien puheenjohtaja Kari Eriksson ehdotti sunnuntaina, että Kuninkuusravit voitaisiin keskittää noin kymmenelle radalle.

Jauhiainen tulkitsee ehdotuksen liittyvän tulevaisuustyöryhmään, jossa oli yhteensä viisi laskentamallia, niiden joukossa olivat niin sanotut kuuden ja kymmenen radan mallit.

"Niissä ei ollut Forssaa ja Kouvolaakaan, jotka ovat kuitenkin saaneet järjestämisoikeuden", hän huomauttaa.

Rehulan mukaan tulevaisuustyöryhmässä tehdyt laskelmat eivät liity suoraan Kuninkuusraveihin.

"Laskelmilla haluttiin löytää mahdollisia eroja siihen, miten rajuinkin rataverkoston rakenteeseen puuttuminen vaikuttaisi siihen, kuinka hyvin ravitalous kokonaisuutena voisi selvitä."

Rehula muistuttaa, että raviurheilun kentältä on kuulunut niitäkin vaatimuksia, että keskittyminen vain muutamaan rataan pelastaisi lajin kannattavuuden pelivirtojen näyttäessä laskevaa.

"Ne rajut laskentamallit eivät ole kuitenkaan johtaneet mihinkään merkittäviin eroihin. Siksi eteenpäin on yritetty ja halutaan mennä alueellisen yhteistyön mallin kautta", Rehula tulkitsee tilannetta.

Peruskysymys on hänen kahden vuoden puheenjohtajakaudellaan kuitenkin tullut selväksi. Kuninkuusravit on paisunut niin isoksi tapahtumaksi, että tilapäisrakenteineen ja työvoimatarpeineen se ei enää suju talkoillen.

"Se on suomalaisen raviurheilun kruunun jalokivi, josta pitää pitää huolta. Meillä on jo maakuntaratoja, jotka ovat todenneet, että heidän resurssinsa eivät riitä. Näitä on ollut jo enemmän kuin yksi", Rehula sanoo.

Erikssonin ehdotus keskittämisestä ei ole ensimmäinen. Puheita siitä, missä Kunkkareita pitäisi järjestää, on ollut muitakin.

"Minulle ne ovat niin kauan puheiden tasolla, kunnes tapahtuu mitään konreettista", Rehula kuittaa.

Kenttää on valtuuskunnan päätöksistä puhuttanut ennen kaikkea se, miksi Seinäjoki joutuu ajamaan Kunkkarit tänä vuonna ilman yleisöä. Yleisötapahtumien järjestäminen helpottuu tästä päivästä alkaen, ja niin Suur-Hollolaan, St Micheliin kuin osaan kesäraveistakin myydään lippuja useampaan eri 500 hengen lohkoon.

"On yritetty hakea selkeä ja tasapainoinen malli valtuuskunnalle, ettei tule ajatusta, ajaako Seinäjoki kaksi kertaa peräkkäin (täydet Kuninkuusravit)", Rehula perustelee.

"Ensi vuonna sitten voidaan - toivon mukaan olosuhteiden salliessa – ajaa täysipainoiset ravit ja siellä on oikeaa yleisöä."

Valtuuskunta ei käyttänyt hallituksen esityksestä yhtään puheenvuoroa.

Kun yleisöä ei ole, Seinäjoen on vaikea saada tilaisuuteen yhteistyökumppaneita. Yhteistyökumppanitulot ovat edelleen liityksissä valtiontuen ehtoihin. Ensi vuonna ovat edessä varsinaiset järjestelyt ja toimintatuki voi tippua, jos omarahoitusta ei saada ilman yleisöä tarpeeksi kasaan.

"Tunnistan heidän tuskansa täysin", sanoo Rehula.

"Ja tottakai on tuhansia `hevijuusereita´, jotka ovat kuninkuusravikävijöitä vuodesta toiseen. Heitä varmasti tulisi paikalle."

Hän ei silti edes halua lähteä jossittelemaan ajatuksella, voisiko valtuuskunta vielä muuttaa päätöstään ja sallia lippujen myynnin jonkin kokoiselle yleisölle.

"Se asia ei ole minun käsissäni."

Aiheesta aiemmin:

Janne Ekholm kysyi tiistaina vierasblogissa, näemmekö järjettömät Kuninkuusravit.

Lappeen Jauhiainen ei hyväksy ehdotusta Kuninkuusravien keskittämisestä – "ihmepeliä meitä vastaan"

Oulun raviradan Kari Eriksson: Kuninkuusravien hakumenettely uusiksi – "Miltä kuulostaisi 8 + 2 ravirataa?"

Oulun kuninkuusravihakemus suututti: Kaustinen eroaa Pohjoisten raviratojen yhteistyöstä