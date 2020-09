Uutiset

MT Ravit vierailee Ilmajoella Takanevan tallilla – Riikka huolehtii pääasiassa hevosista ja Ari on vastuussa sikalasta Uutiset Juho Mäkelä Tilalla on myös lihasikala, joka on ollut aiemmin pääelinkeino, mutta nyt hevospuoli on kasvanut rinnalle.

Juha Jokinen vieraili Riikka ja Ari Takanevan hevostilalla Ilmajoella. Pariskunta on kasvattanut menestyksekkäästi niin lämminverisiä kuin suomenhevosia.

MT TalkKari ohjelmassa käydään tällä viikolla tutustumassa ilmajokelaisiin hevoskasvattajiin Riikka ja Ari Takanevaan. Pariskunta on kasvattanut menestyksekkäästi niin lämminverisiä kuin suomenhevosia. Tilalla on myös lihasikala, joka on ollut aiemmin pääelinkeino, mutta nyt hevospuoli on kasvanut rinnalle. Kaava on tuttu: ensiksi hevostallille tehtiin kuusi paikkaa ja ne tulivat nopeasti täyteen. Tallista ja hevosista huolehtii pääasiassa Riikka, jolla on kokemusta omista hevosista vuodesta 1996 lähtien. Ari on vastuussa sikalasta ja kasvinviljelystä. Molemmat toki tarvittaessa osallistuvat koko tilanhoitoon. Takanevan hevostilalle on tehty runsaasti investointeja. Uuden tallin isoista varsomiskarsinoista saa käteväksi talveksi varsapihattoja ja karsinat pystyy siivoamaan koneellisesti. Aiheet Ari Takaneva Larva-Jussila MT Ravit Riikka Takaneva TalkKari